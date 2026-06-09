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Главная / Финансы /

«Сбер» и ВТБ увидели регуляторный пробел в секьюритизации потребкредитов

Они поддерживают ужесточение регулирования, так как некоторые банки покупают облигации друг у друга, распуская при этом капитал
Екатерина Литова
Регулирование направлено на то, чтобы отделить случаи, когда риск передан в рынок и когда он остается внутри банковской системы, чтобы этим не пытались злоупотреблять
Регулирование направлено на то, чтобы отделить случаи, когда риск передан в рынок и когда он остается внутри банковской системы, чтобы этим не пытались злоупотреблять / Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Два крупнейших российских банка – Сбербанк и ВТБ – поддерживают намерение ЦБ ужесточить для банков возможности покупки облигаций, в которые они упаковывают часть портфеля потребительских кредитов.

В ВТБ согласны, что покупка банками друг у друга секьюритизированных облигаций – это, по сути, обмен частью портфеля без регуляторных надбавок к капиталу, сказал «Ведомостям» первый зампред банка Дмитрий Пьянов в кулуарах ПМЭФа. ВТБ был самым крупным продавцом секьюритизированных потребкредитов в 2026 г. (два выпуска по 30 млрд и 300 млрд руб. соответственно) – именно его сделки стали самыми заметными, считает банкир. Поэтому арбитраж объективно существует, отметил Пьянов.

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