«Сбер» и ВТБ увидели регуляторный пробел в секьюритизации потребкредитов

В ВТБ согласны, что покупка банками друг у друга секьюритизированных облигаций – это, по сути, обмен частью портфеля без регуляторных надбавок к капиталу, сказал «Ведомостям» первый зампред банка Дмитрий Пьянов в кулуарах ПМЭФа. ВТБ был самым крупным продавцом секьюритизированных потребкредитов в 2026 г. (два выпуска по 30 млрд и 300 млрд руб. соответственно) – именно его сделки стали самыми заметными, считает банкир. Поэтому арбитраж объективно существует, отметил Пьянов.