«Сбер» и ВТБ увидели регуляторный пробел в секьюритизации потребкредитов

«Сбер» и ВТБ увидели регуляторный пробел в секьюритизации потребкредитовОни поддерживают ужесточение регулирования, так как некоторые банки покупают облигации друг у друга, распуская при этом капитал
Два крупнейших российских банка – Сбербанк и ВТБ – поддерживают намерение ЦБ ужесточить для банков возможности покупки облигаций, в которые они упаковывают часть портфеля потребительских кредитов.
В ВТБ согласны, что покупка банками друг у друга секьюритизированных облигаций – это, по сути, обмен частью портфеля без регуляторных надбавок к капиталу, сказал «Ведомостям» первый зампред банка Дмитрий Пьянов в кулуарах ПМЭФа. ВТБ был самым крупным продавцом секьюритизированных потребкредитов в 2026 г. (два выпуска по 30 млрд и 300 млрд руб. соответственно) – именно его сделки стали самыми заметными, считает банкир. Поэтому арбитраж объективно существует, отметил Пьянов.
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