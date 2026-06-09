Автоюристы притворяются обычными потребителями при запросах к финуполномоченному

Количество заявлений от скрытых третьих лиц, которые обращаются в службу финансового уполномоченного под видом обычных потребителей, растет год от года: только за 2025 г. их число увеличилось почти на 33% до 61 300 шт. Об этом рассказал главный финансовый уполномоченный Юрий Воронин на пресс-конференции по отчету о своей деятельности за прошлый год. Для сравнения: в 2024 г. таких обращений было 46 100, а в 2023 г. – 37 800 шт.