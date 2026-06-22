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Главная / Финансы /

Как банки отреагировали на снижение ключевой ставки

Они пока оценивают ситуацию на рынке, но во второй половине года ставки по кредитам и депозитам продолжат снижение
Наталья Заруцкая
Владимир Гердо / ТАСС
Владимир Гердо / ТАСС

Среди крупных банков только Альфа-банк объявил 19 июня об изменении условий по одному из своих продуктов – ипотеке. Банк теперь предлагает жилищный кредит на готовое и строящееся жилье от 16,19% годовых при первоначальном взносе от 50%, от 16,69% годовых при первоначальном взносе от 20 до 50%, говорится в релизе. ЦБ в пятницу снизил ключевую ставку девятый раз подряд, но всего на 25 б. п. до 14,25%. Консенсус-прогноз «Ведомостей» предполагал снижение на 50 б. п. до 14%.

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