Как банки отреагировали на снижение ключевой ставки

Среди крупных банков только Альфа-банк объявил 19 июня об изменении условий по одному из своих продуктов – ипотеке. Банк теперь предлагает жилищный кредит на готовое и строящееся жилье от 16,19% годовых при первоначальном взносе от 50%, от 16,69% годовых при первоначальном взносе от 20 до 50%, говорится в релизе. ЦБ в пятницу снизил ключевую ставку девятый раз подряд, но всего на 25 б. п. до 14,25%. Консенсус-прогноз «Ведомостей» предполагал снижение на 50 б. п. до 14%.