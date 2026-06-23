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Главная / Финансы /

От субординированного долга банков должно быть больше толку

ЦБ хочет повысить автономность этого инструмента в кризис, чтобы банки не шли к регулятору за послаблениями
Екатерина Литова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Банк России затеял масштабную реформу регулирования субординированных инструментов банков. Главная цель регулятора – повысить способность банков самостоятельно восстанавливать достаточность капитала в стрессовых ситуациях, а не за счет акционеров или государства.

По базельским стандартам субдолг – это подушка безопасности, банк должен списать его или конвертировать в акции при ухудшении финансового положения. Таким образом он может восполнить капитал без помощи государства или акционеров. Сам субдолг разделен на два типа. Первый выпускается в виде бессрочных облигаций (АТ1) и призван поглощать убытки и восполнять капитал, когда банк начинает терять финансовую устойчивость. Бессрочный суборд банк обязан списать, если уровень достаточности капитала Н1.1 достиг 5,125%. Второй тип суборда (Т2) срочный, банк выпускает облигации со сроком обращения не менее пяти лет, но они уже списываются для защиты вкладчиков и кредиторов, так как в этот момент банк в предбанкротном состоянии – триггер списания 2% по Н1.1. Если норматив достаточности капитала банка падает ниже 2%, ЦБ в праве отозвать у него лицензию. В этом году российский банк «Приморье» списал свой суборд на 1 млрд руб. и превратил его в акции из-за триггера в 2% (значение не поднималось выше шесть и более дней) – это первый такой случай за последние годы.

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