От субординированного долга банков должно быть больше толку

По базельским стандартам субдолг – это подушка безопасности, банк должен списать его или конвертировать в акции при ухудшении финансового положения. Таким образом он может восполнить капитал без помощи государства или акционеров. Сам субдолг разделен на два типа. Первый выпускается в виде бессрочных облигаций (АТ1) и призван поглощать убытки и восполнять капитал, когда банк начинает терять финансовую устойчивость. Бессрочный суборд банк обязан списать, если уровень достаточности капитала Н1.1 достиг 5,125%. Второй тип суборда (Т2) срочный, банк выпускает облигации со сроком обращения не менее пяти лет, но они уже списываются для защиты вкладчиков и кредиторов, так как в этот момент банк в предбанкротном состоянии – триггер списания 2% по Н1.1. Если норматив достаточности капитала банка падает ниже 2%, ЦБ в праве отозвать у него лицензию. В этом году российский банк «Приморье» списал свой суборд на 1 млрд руб. и превратил его в акции из-за триггера в 2% (значение не поднималось выше шесть и более дней) – это первый такой случай за последние годы.