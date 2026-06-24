Убыточность ОСАГО для мотоциклистов вдвое ниже общерыночного значения

Одним из самых прибыльных сегментов для страховщиков остается ОСАГО для мотоциклистов: при росте продаж полисов и средней премии убыточность здесь по-прежнему заметно ниже, чем в среднем по рынку автогражданки. Участники рынка объясняют это особенностями самого сегмента, тогда как подорожание полисов связывают прежде всего с изменениями тарифного регулирования и более точной оценкой рисков мотоциклистов.