Убыточность ОСАГО для мотоциклистов вдвое ниже общерыночного значения

Убыточность ОСАГО для мотоциклистов вдвое ниже общерыночного значенияНо это связано не с меньшей аварийностью таких водителей, а с сезонностью действия полисов
Одним из самых прибыльных сегментов для страховщиков остается ОСАГО для мотоциклистов: при росте продаж полисов и средней премии убыточность здесь по-прежнему заметно ниже, чем в среднем по рынку автогражданки. Участники рынка объясняют это особенностями самого сегмента, тогда как подорожание полисов связывают прежде всего с изменениями тарифного регулирования и более точной оценкой рисков мотоциклистов.
За пять месяцев 2026 г. страховщики оформили мотоциклистам 296 737 полисов ОСАГО суммарно на 873,4 млн руб. при средней стоимости договора 2943 руб. Относительно прошлого года количество договоров выросло на 5%, суммарный объем премий – на треть, а ее средний размер – более чем на четверть (27%), свидетельствуют данные отчета Национальной страховой информационной системы (НСИС), который есть у «Ведомостей».