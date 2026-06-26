МФО начали настраивать идентификацию клиентов по биометрии

С 1 марта 2026 г. все микрофинансовые компании (МФК) при выдаче онлайн-займов должны идентифицировать заемщиков по биометрии из ЕБС, для микрокредитных компаний (МКК) такая обязанность появится с 1 марта 2027 г. Но из-за сложности и дороговизны подключения к ЕБС многие МФК не успели настроить все в срок, поэтому Банк России решил не применять к ним штрафные санкции за отсутствие биометрической идентификации при выдаче онлайн-займов до 1 января 2027 г.