МФО начали настраивать идентификацию клиентов по биометрии

МФО начали настраивать идентификацию клиентов по биометрииБольшинство крупных игроков планируют и прямое подключение, и делегирование сторонним платформам
Большинство микрофинансовых организаций (МФО) оценивают или настраивают сразу два способа подключения к Единой биометрической системе (ЕБС) – напрямую и через делегирование этого процесса банку или финансовой платформе. Об этом «Ведомостям» рассказали представители «Займера», «Мигкредита», «Альфа-денег» и «Финбриджа». Но есть игроки, которые выбрали только один вариант: например, «Лайм-займ» будет делегировать проверку, а Webbankir – подключаться напрямую.
С 1 марта 2026 г. все микрофинансовые компании (МФК) при выдаче онлайн-займов должны идентифицировать заемщиков по биометрии из ЕБС, для микрокредитных компаний (МКК) такая обязанность появится с 1 марта 2027 г. Но из-за сложности и дороговизны подключения к ЕБС многие МФК не успели настроить все в срок, поэтому Банк России решил не применять к ним штрафные санкции за отсутствие биометрической идентификации при выдаче онлайн-займов до 1 января 2027 г.