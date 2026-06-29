Просрочка в портфеле МФО достигла максимума за последние два года

Доля просроченных более 90 дней микрозаймов в портфелях МФО в I квартале 2026 г. достигла максимума с конца 2023 г. и составила 33,8%, говорится в обзоре основных показателей микрофинансовых институтов Банка России. В денежном выражении просрочка по микрозаймам достигла 269,05 млрд руб. Для сравнения: в IV квартале 2025 г. доля плохих долгов в портфеле была 32,5%, или 247,97 млрд руб., а год назад – 27,5%, или 189,2 млрд руб.