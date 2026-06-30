Завершился спор между основателем Cloudpayment и Т-банком

Но в Т-банке иначе оценивают исход дела. Все обвинения Спиридонова не нашли подтверждения в рамках судебного процесса, сказал «Ведомостям» представитель Т-банка. Утверждения стороны Спиридонова о том, что его позиция была поддержана судом, не соответствуют действительности, так как основные требования по иску судом не были удовлетворены, добавил он. Дополнительно в рамках судебного спора суд принял решение о корректировке формулы расчета цены сделки – на основании исключительно технических причин, связанных с определением итогов отчетного периода. В итоге суд постановил выплатить истцу сумму 22 млн руб. – в 3 раза меньше указанной в его исковом заявлении, знает собеседник «Ведомостей», близкий к одной из сторон спора.