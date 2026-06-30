Завершился спор между основателем Cloudpayment и Т-банком

Завершился спор между основателем Cloudpayment и Т-банкомСуд постановил скорректировать формулу расчета причитающейся Спиридонову доли в сервисе
Между основателем платежного сервиса Cloudpayments Дмитрием Спиридоновым и Т-банком завершился корпоративный спор, который продолжался несколько лет. По данным источника «Ведомостей», знакомого с содержанием спора, Спиридонов обвинял банк в занижении доходов сервиса и завышении его расходов. Предприниматель требовал сделать перерасчет и возместить недостающую сумму за принадлежавшие ему 5% в Cloudpayments, которые перешли в собственность Т-банка в 2023 г. Дело рассматривалось в Международном коммерческом арбитражном суде при Торгово-промышленной палате Российской Федерации, поэтому публичных материалов нет.
Суд вынес решение в пользу Спиридонова и Т-банк «добровольно выплатил всю стоимость доли», сказала «Ведомостям» представлявшая Спиридонова в суде Елена Кравцова, адвокат и партнер юридической фирмы Prolegals. Размер выплаты она не раскрыла, сославшись на конфиденциальность этой информации вместе с основаниями иска. «Моя позиция на протяжении всего процесса была неизменной: при расчете стоимость моей доли была определена неверно и занижена. Именно поэтому я последовательно оспаривал произведенный расчет. После рассмотрения спора обязательства были исполнены в полном объеме», – передал через представителя «Ведомостям» Спиридонов.
Но в Т-банке иначе оценивают исход дела. Все обвинения Спиридонова не нашли подтверждения в рамках судебного процесса, сказал «Ведомостям» представитель Т-банка. Утверждения стороны Спиридонова о том, что его позиция была поддержана судом, не соответствуют действительности, так как основные требования по иску судом не были удовлетворены, добавил он. Дополнительно в рамках судебного спора суд принял решение о корректировке формулы расчета цены сделки – на основании исключительно технических причин, связанных с определением итогов отчетного периода. В итоге суд постановил выплатить истцу сумму 22 млн руб. – в 3 раза меньше указанной в его исковом заявлении, знает собеседник «Ведомостей», близкий к одной из сторон спора.