Мошенники нашли новый способ взлома двухфакторной аутентификации

Лаборатория кибербезопасности Servicepipe выявила новый способ атаки, позволяющий обходить механизмы двухфакторной аутентификации для входа в различные аккаунты по одноразовому коду (OTP) из sms, рассказал «Ведомостям» ее представитель. Таким образом злоумышленники могут получить доступ к чувствительным персональным данным пользователя, в том числе к платежной информации, указал он.