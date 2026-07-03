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Главная / Финансы /

Мошенники нашли новый способ взлома двухфакторной аутентификации

Они запускают «атаку ботов» и подбирают коды из sms для входа
Наталья Заруцкая
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Лаборатория кибербезопасности Servicepipe выявила новый способ атаки, позволяющий обходить механизмы двухфакторной аутентификации для входа в различные аккаунты по одноразовому коду (OTP) из sms, рассказал «Ведомостям» ее представитель. Таким образом злоумышленники могут получить доступ к чувствительным персональным данным пользователя, в том числе к платежной информации, указал он.

Servicepipe обнаружила новый способ во время одной из отраженных атак типа sms-бомбинга (массовых запросов на отправку кодов, изначально направленных на увеличение расходов сервисов) на одного из клиентов, чье название не раскрывает.

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