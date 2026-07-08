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Главная / Финансы /

Коллекторы купили рекордный за три года объем просроченных долгов МФО

Покупатели опасаются сокращения предложения из-за трансформации рынка микрофинансирования
Наталья Заруцкая
По итогам года рынок цессии МФО может остаться на высоких значениях, но агрессивного роста предложения уже не будет
По итогам года рынок цессии МФО может остаться на высоких значениях, но агрессивного роста предложения уже не будет / Евгений Разумный / Ведомости

Коллекторы скупили в январе – мае 2026 г. просроченных долгов микрофинансовых организаций (МФО) на 48,2 млрд руб. – на 23% больше год к году и на 50%, чем за аналогичный период 2024 г. Это следует из данных сервиса по возврату просроченной задолженности ID Collect, который входит в финтехгруппу «Свой». Данные основаны на статистике всех электронных торговых площадок и прямых продаж.

Выросла и доля от выставленных на продажу долгов. За январь – март МФО пытались продать просрочки на 52,4 млрд руб., а купили из них почти 92%. Доля закрытых сделок за аналогичный период 2025 г. составила 82,9%, в 2024 г. – 66,6%.

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