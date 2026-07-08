Коллекторы купили рекордный за три года объем просроченных долгов МФО

Коллекторы купили рекордный за три года объем просроченных долгов МФОПокупатели опасаются сокращения предложения из-за трансформации рынка микрофинансирования
Коллекторы скупили в январе – мае 2026 г. просроченных долгов микрофинансовых организаций (МФО) на 48,2 млрд руб. – на 23% больше год к году и на 50%, чем за аналогичный период 2024 г. Это следует из данных сервиса по возврату просроченной задолженности ID Collect, который входит в финтехгруппу «Свой». Данные основаны на статистике всех электронных торговых площадок и прямых продаж.
Выросла и доля от выставленных на продажу долгов. За январь – март МФО пытались продать просрочки на 52,4 млрд руб., а купили из них почти 92%. Доля закрытых сделок за аналогичный период 2025 г. составила 82,9%, в 2024 г. – 66,6%.
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