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Главная / Финансы /

Рынок ломбардов ждут рекорды в 2026 году

Но грядущее ужесточение надзора рискует вытеснить мелких игроков
Анастасия Брянцева
Артем Геодакян / ТАСС
Артем Геодакян / ТАСС

В 2026 г. рынок ломбардов установит новые рекорды по объему выдачи и портфеля: они увеличатся на 35 и 50% и достигнут 556,2 млрд и 151 млрд руб. соответственно, говорится в новом обзоре рейтингового агентства «Эксперт РА». При этом последовательное повышение портфеля позитивно повлияет на динамику прибыли, которая вырастет на 60% и достигнет 20,4 млрд руб.

Портфель займов ломбардов в I квартале 2026 г. достиг 117 млрд руб. и вырос на 35% относительно прошлого года, говорилось в обзоре ключевых показателей микрофинансовых институтов Банка России. Чистая прибыль составила 5,1 млрд руб., показав рост на 29%. Общая рентабельность капитала (ROE) отрасли остается на уровне 33%, но при этом медианный показатель рентабельности упал до 8,5% (годом ранее он составлял 12,5%).

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