Рынок ломбардов ждут рекорды в 2026 году

В 2026 г. рынок ломбардов установит новые рекорды по объему выдачи и портфеля: они увеличатся на 35 и 50% и достигнут 556,2 млрд и 151 млрд руб. соответственно, говорится в новом обзоре рейтингового агентства «Эксперт РА». При этом последовательное повышение портфеля позитивно повлияет на динамику прибыли, которая вырастет на 60% и достигнет 20,4 млрд руб.