Суд Англии заслушает показания Владимира Потанина без позволения России

Суд Англии заслушает показания Владимира Потанина без позволения РоссииМиллиардер согласился дать их дистанционно по делу о разделе имущества с бывшей женой
Потанины прожили в браке около 30 лет, а в 2014 г. развелись. Их имущество российский суд в том же году поделил поровну, но в соответствии с отечественным законодательством под раздел попали только активы, которые фактически, а не бенефициарно принадлежали супругам. При этом существенная часть совместно нажитого имущества удерживалась различными трастами и компаниями, бенефициарного владения которыми Потанин не отрицал.
При разводе Наталье Потаниной досталось $41,5 млн, или менее 1% от состояния бизнесмена, по ее утверждению. Она настаивала, что недополучила около $6 млрд. Экс-супруга заподозрила предпринимателя в попытке скрыть имущество при разводе и инициировала против него споры в разных юрисдикциях, в том числе в 2018 г. в Великобритании, инвестиционную визу которой получила за четыре года до этого. Спор продолжается до сих пор.