Суд Англии заслушает показания Владимира Потанина без позволения России

При разводе Наталье Потаниной досталось $41,5 млн, или менее 1% от состояния бизнесмена, по ее утверждению. Она настаивала, что недополучила около $6 млрд. Экс-супруга заподозрила предпринимателя в попытке скрыть имущество при разводе и инициировала против него споры в разных юрисдикциях, в том числе в 2018 г. в Великобритании, инвестиционную визу которой получила за четыре года до этого. Спор продолжается до сих пор.