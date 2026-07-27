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Главная / Финансы /

Группа «Свой» приобрела страховую компанию у турецкой Fiba Group

Эксперты оценивают сумму сделки в диапазоне 400–600 млн рублей
Наталья Заруцкая
Денис Абрамов / Ведомости
Денис Абрамов / Ведомости

Финтехгруппа «Свой» (ранее холдинг IDF Eurasia) добавила к своим активам страховую компанию – она купила 100% долей «Кредит Европа лайфа» у российского «Кредит Европа банка». Об этом «Ведомостям» рассказал представитель группы. Сумма сделки не раскрывается.

В начале этого года холдинг IDF Eurasia объединил в финансовую группу под единым брендом «Свой» все активы: «Свой банк», «Свой капитал», две IT-компании – IDF Technology и IDF Lab, две микрофинансовые организации – Moneyman и Platiza, а также два коллекторских агентства – ID Collect и «Финансовые системы», писали «Ведомости». До этого – в конце 2023 г. – холдинг успешно завершил процесс редомициляции из юрисдикции Республики Кипр в юрисдикцию России.

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