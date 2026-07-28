ЦБ ужесточил для банков выдачу потребкредитов и автокредитов

Во II квартале 2026 г. портфель необеспеченных потребкредитов увеличился на 2,8% до 12 трлн руб., в основном за счет роста выдач наличных, отмечает ЦБ. Доля проблемной задолженности в этом сегменте стабильна – 13,2% от портфеля на начало июля, тогда как на начало апреля было 13,1%. Значения опережающих индикаторов качества обслуживания потребительских кредитов улучшились, пишет в пресс-релизе ЦБ: доля задолженности с просрочкой более 30 дней на третий месяц с момента выдачи кредита составила 0,7% по кредитам наличными, выданным в апреле 2026 г., и 2,4% по кредитным картам (-0,9 п. п. в обоих сегментах кредитования в сравнении с выдачами апреля 2025 г.).