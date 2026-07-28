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Главная / Инвестиции /

Как вклады реагируют на снижение ключевой ставки

Они пока не отреагировали на неожиданный шаг ЦБ, но окно возможностей для высокой доходности по депозитам сужается
Дарья Реброва
Наталья Заруцкая
Сейчас оптимальный момент зафиксировать высокую доходность по вкладу на горизонте 6–12 месяцев и более
Сейчас оптимальный момент зафиксировать высокую доходность по вкладу на горизонте 6–12 месяцев и более / Алексей Орлов / Ведомости

После предпоследнего решения ЦБ средние ставки в топ-20 банках снизились только по годовым вкладам, тогда как по вкладам на три месяца, полтора и два года даже незначительно выросли, следует из данных финансового маркетплейса «Финуслуги». Регулятор снизил ставку на 0,25 п. п. 19 июня до 14,25% годовых, а 24 июля, неожиданно, еще на столько же – и теперь она 14%. К 24 июля средняя ставка по вкладам на три месяца прибавила 0,04 п. п. и составила 13,48% годовых, на полгода выросла на 0,22 п. п. до 11,4%, а на два года – на 0,03 п. п. до 11,03%. Доходность по вкладам на год снизилась на 0,06 п. п. до 12,25%. Полугодовые, как и трехлетние, вклады не изменились – по ним ставки сейчас в среднем 12,99 и 10,73% соответственно.

В целом между заседаниями ЦБ ставки по вкладам на указанные сроки снизили только девять банков, остальные 11 их, наоборот, повысили, показали данные «Финуслуг». При этом максимальная средняя доходность среди всех предложений в топ-20 составила 16% годовых по вкладу на три месяца, а минимальная – 7,13% по депозиту на три года.

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