Как вклады реагируют на снижение ключевой ставки

После предпоследнего решения ЦБ средние ставки в топ-20 банках снизились только по годовым вкладам, тогда как по вкладам на три месяца, полтора и два года даже незначительно выросли, следует из данных финансового маркетплейса «Финуслуги». Регулятор снизил ставку на 0,25 п. п. 19 июня до 14,25% годовых, а 24 июля, неожиданно, еще на столько же – и теперь она 14%. К 24 июля средняя ставка по вкладам на три месяца прибавила 0,04 п. п. и составила 13,48% годовых, на полгода выросла на 0,22 п. п. до 11,4%, а на два года – на 0,03 п. п. до 11,03%. Доходность по вкладам на год снизилась на 0,06 п. п. до 12,25%. Полугодовые, как и трехлетние, вклады не изменились – по ним ставки сейчас в среднем 12,99 и 10,73% соответственно.