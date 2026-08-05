Компании активнее страхуются от кибератак

Компании активнее страхуются от кибератакНа этом фоне сектор ждет роста рынка и увеличения сумм покрытий
Объем премий российского рынка страхования киберрисков, по оценке страхового брокера Mains, составляет уже 1,5–3 млрд руб., а на фоне возросшего спроса бизнеса может вырасти почти в 2 раза к концу года – до 3–6 млрд руб., рассказал «Ведомостям» совладелец Mains Сергей Худяков. Банк России не публикует официальную статистику по этому сегменту.
В первом полугодии 2026 г. премии «Ингосстраха» по этому виду страхования выросли на 8% по сравнению с аналогичным периодом 2025 г., рассказал начальник управления страхования ответственности компании Дмитрий Шишкин, не раскрыв абсолютных значений. По его словам, спрос поддерживает рост числа и сложности кибератак: после серии крупных инцидентов в 2025 г. компании все чаще понимают, что даже развитые системы информационной безопасности не способны полностью исключить все риски.