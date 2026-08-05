Компании активнее страхуются от кибератак

В первом полугодии 2026 г. премии «Ингосстраха» по этому виду страхования выросли на 8% по сравнению с аналогичным периодом 2025 г., рассказал начальник управления страхования ответственности компании Дмитрий Шишкин, не раскрыв абсолютных значений. По его словам, спрос поддерживает рост числа и сложности кибератак: после серии крупных инцидентов в 2025 г. компании все чаще понимают, что даже развитые системы информационной безопасности не способны полностью исключить все риски.