Суд Англии не дал Потанину уклониться от вопросов бывшей жены

Суд Англии не дал Потанину уклониться от вопросов бывшей женыЭкс-супруги уже более 10 лет делят имущество после развода
Высокий суд правосудия Англии принудил бизнесмена Владимира Потанина ответить на вопросы его бывшей жены Натальи в рамках дела о разделе имущества после развода. Об этом «Ведомости» узнали из материалов спора. По британскому законодательству стороны подобных разбирательств обязаны до первого слушания представить в суд и направить другой стороне анкету, содержащую запрашиваемую у нее дополнительную информацию и документы.
Добровольно Потанин отказался отвечать на подавляющее большинство вопросов из анкеты бывшей жены, а те, на которые был готов дать ответ, предложил переформулировать, следует из судебных материалов.
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