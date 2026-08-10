Суд Англии не дал Потанину уклониться от вопросов бывшей жены

Высокий суд правосудия Англии принудил бизнесмена Владимира Потанина ответить на вопросы его бывшей жены Натальи в рамках дела о разделе имущества после развода. Об этом «Ведомости» узнали из материалов спора. По британскому законодательству стороны подобных разбирательств обязаны до первого слушания представить в суд и направить другой стороне анкету, содержащую запрашиваемую у нее дополнительную информацию и документы.