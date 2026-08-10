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Главная / Финансы /

Суд Англии не дал Потанину уклониться от вопросов бывшей жены

Экс-супруги уже более 10 лет делят имущество после развода
Артем Кульша
Добровольно Потанин отказался отвечать на подавляющее большинство вопросов из анкеты бывшей жены
Добровольно Потанин отказался отвечать на подавляющее большинство вопросов из анкеты бывшей жены / Sipa USA / ТАСС

Высокий суд правосудия Англии принудил бизнесмена Владимира Потанина ответить на вопросы его бывшей жены Натальи в рамках дела о разделе имущества после развода. Об этом «Ведомости» узнали из материалов спора. По британскому законодательству стороны подобных разбирательств обязаны до первого слушания представить в суд и направить другой стороне анкету, содержащую запрашиваемую у нее дополнительную информацию и документы.

Добровольно Потанин отказался отвечать на подавляющее большинство вопросов из анкеты бывшей жены, а те, на которые был готов дать ответ, предложил переформулировать, следует из судебных материалов.

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