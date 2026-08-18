Банки смогут дистанционно менять клиентам обычные карты «Мир» на премиальные

Сейчас все карточные продукты НСПК условно делятся на два сегмента – массовый и премиальный. В первом по обычным картам «Мир» размер интерчейнджа (межбанковское вознаграждение за проведение платежа по карте, которое банк, принявший оплату, выплачивает банку, выпустившему ее) составляет до 2%. Во втором по продукту Mir Supreme межбанковское вознаграждение достигает 2,3%. В IV квартале 2026 г. НСПК обещала запустить для клиентов сегмента private banking карту Mir Ultra с вознаграждением до 2,5%, писали «Ведомости».