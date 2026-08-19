Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CBOM14,296+19,05%CNY Бирж.12,593-0,17%IMOEX2 148,13+2,62%RTSI794,59+2,44%RGBI113,7+0,37%RGBITR768,67+0,39%
Главная / Финансы /

Правительство поддержало освобождение банков от приема запросов о БКИ

Достаточно закрепить возможность получения данных через «Госуслуги» или в МФЦ, считают эксперты
Наталья Заруцкая
Ведомости
Ведомости

Банки могут исключить из перечня посредников, через которых граждане могут запрашивать информацию, в каком бюро кредитных историй (БКИ) хранится их документ. Соответствующий законопроект 18 августа одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности, сообщили «Ведомостям» два собеседника: один – близкий к комиссии, второй – в Белом доме. Вместе с тем следует проработать вопрос об исключении из указанного перечня не только кредитных, но и микрофинансовых организаций (МФО) и кредитных кооперативов, для которых данная функция также не является основной, говорится в решении комиссии, с которым ознакомились «Ведомости».

Чтобы запросить в БКИ свою кредитную историю, человеку надо знать, где именно она хранится, поскольку в России работает несколько бюро. Эту информацию можно получить в Центральном каталоге кредитных историй (ЦККИ), который является своего рода справочником и показывает, в каких бюро хранится кредитная история каждого человека. Сейчас в России действуют шесть бюро: Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), Объединенное кредитное бюро», «Скоринг бюро», «Кредитинфо», «Спектрум кредитное бюро», Технологическое бюро кредитных историй (Т-БКИ).

Вы видите 22% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её