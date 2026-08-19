Правительство поддержало освобождение банков от приема запросов о БКИ

Банки могут исключить из перечня посредников, через которых граждане могут запрашивать информацию, в каком бюро кредитных историй (БКИ) хранится их документ. Соответствующий законопроект 18 августа одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности, сообщили «Ведомостям» два собеседника: один – близкий к комиссии, второй – в Белом доме. Вместе с тем следует проработать вопрос об исключении из указанного перечня не только кредитных, но и микрофинансовых организаций (МФО) и кредитных кооперативов, для которых данная функция также не является основной, говорится в решении комиссии, с которым ознакомились «Ведомости».