Правительство поддержало освобождение банков от приема запросов о БКИ

Правительство поддержало освобождение банков от приема запросов о БКИДостаточно закрепить возможность получения данных через «Госуслуги» или в МФЦ, считают эксперты
Банки могут исключить из перечня посредников, через которых граждане могут запрашивать информацию, в каком бюро кредитных историй (БКИ) хранится их документ. Соответствующий законопроект 18 августа одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности, сообщили «Ведомостям» два собеседника: один – близкий к комиссии, второй – в Белом доме. Вместе с тем следует проработать вопрос об исключении из указанного перечня не только кредитных, но и микрофинансовых организаций (МФО) и кредитных кооперативов, для которых данная функция также не является основной, говорится в решении комиссии, с которым ознакомились «Ведомости».
Чтобы запросить в БКИ свою кредитную историю, человеку надо знать, где именно она хранится, поскольку в России работает несколько бюро. Эту информацию можно получить в Центральном каталоге кредитных историй (ЦККИ), который является своего рода справочником и показывает, в каких бюро хранится кредитная история каждого человека. Сейчас в России действуют шесть бюро: Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), Объединенное кредитное бюро», «Скоринг бюро», «Кредитинфо», «Спектрум кредитное бюро», Технологическое бюро кредитных историй (Т-БКИ).