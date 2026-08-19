Доля валютных средств на вкладах граждан снизилась до рекордно низкого уровня

Доля валютных средств на вкладах граждан снизилась до рекордно низкого уровняИнтерес к сбережениям может восстановиться на фоне ослабления рубля и снижения ставок
К концу первого полугодия 2026 г. доля валютных средств населения в общем объеме их сбережений оказалась на рекордно низком уровне – 4,5%, говорится в последнем мониторинге Агентства по страхованию вкладов (АСВ). В начале года показатель был 5,2%. До момента введения странами Запада санкций против крупных российских банков, сделавших невозможным открытие вкладов в долларах и евро, доля валютных вкладов держалась на уровне почти 20%.
Объем застрахованных вкладов населения на 1 января 2026 г. составлял 65,2 трлн руб., из которых около 3,39 трлн в рублевом выражении приходилось на валютные, следует из статистики АСВ. На 1 июля 2026 г. общий объем вкладов достиг 66,4 трлн руб., а на валютные пришлось 2,99 трлн руб. Таким образом, за первое полугодие валютная часть сбережений сократилась примерно на 12%, тогда как общий объем вкладов вырос примерно на 1,9%. За это же время юань вырос к рублю на 2,7% с 11,15 до 11,46 руб. на конец июня, а доллар снизился на 0,6% с 78,22 до 77,75 руб.