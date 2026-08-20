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Главная / Финансы /

Граждане взяли в июне рекордный за два года объем кредитов наличными

Сегмент восстанавливается после значительного сокращения в прошлом году
Наталья Заруцкая
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Банки в июле выдали гражданам рекордные с начала 2025 г. 487,04 млрд руб. кредитов наличными. Это на 1% больше июня (472,35 млрд руб.) и на 45% – июля прошлого года (336,35 млрд руб.), следует из данных «Объединенного кредитного бюро» (ОКБ). Количество ссуд в июле выросло также на 1% относительно июня и составило 2,25 млн. В годовой динамике показатель вырос на 38% – год назад в этот месяц банки выдали 1,64 млн кредитов.

Средний размер кредита наличными в июле достиг 216 000 руб. и вырос за месяц на 5000 руб. (+2,3%), а за год – на 10 000 руб. (+4,85%). В то же время средний срок кредитования в июле составил 29 месяцев (2 года 5 месяцев), тогда как в июне он был 28 месяцев (2 года 4 месяца), в июле 2025 г. – 34 месяца (2 года 10 месяцев).

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