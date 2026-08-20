Граждане взяли в июне рекордный за два года объем кредитов наличными

Средний размер кредита наличными в июле достиг 216 000 руб. и вырос за месяц на 5000 руб. (+2,3%), а за год – на 10 000 руб. (+4,85%). В то же время средний срок кредитования в июле составил 29 месяцев (2 года 5 месяцев), тогда как в июне он был 28 месяцев (2 года 4 месяца), в июле 2025 г. – 34 месяца (2 года 10 месяцев).