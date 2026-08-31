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Главная / Финансы /

Банки и МФО начнут отчитываться перед приставами о взыскании долгов с 1 сентября

За нарушение требований компаниям грозит штраф до 500 000 рублей
Наталья Заруцкая
Нарушение требований по отчету грозит банкам и МФО штрафом до полумиллиона рублей и отзывом лицензии
Нарушение требований по отчету грозит банкам и МФО штрафом до полумиллиона рублей и отзывом лицензии / Андрей Гордеев / Ведомости

Банки и микрофинансовые организации (МФО) готовы передавать в Федеральную службу судебных приставов (ФССП) сведения о работе по взысканию долгов, в том числе с привлечением коллекторов. Об этом «Ведомостям» сказали представители четырех кредитных организаций – Сбербанка, ВТБ, Альфа-банка, банка Дом.РФ, а также пяти МФО – «Займера», «Мигкредита», Moneyman (группа «Свой»), ГК Lime Credit Group («Лайм-займ») и Summit Group. Обязанность передавать данные в службу появится у банков и МФО 1 сентября, первый отчет в рамках этого нововведения им необходимо представить в начале апреля 2027 г. за вторую половину 2026 г.

Два года назад ФССП стала надзорным органом для банков и МФО в части взыскания ими просроченной задолженности: с марта 2024 г. финансовые организации, самостоятельно работающие по возврату долгов, включаются в специальный реестр. Если банк или МФО не попадают в перечень, они лишаются права вести прямые переговоры и отправлять сообщения должникам. С сентября начинается новый этап надзора – представление отчетности.

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