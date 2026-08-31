Банки и МФО начнут отчитываться перед приставами о взыскании долгов с 1 сентября

Банки и микрофинансовые организации (МФО) готовы передавать в Федеральную службу судебных приставов (ФССП) сведения о работе по взысканию долгов, в том числе с привлечением коллекторов. Об этом «Ведомостям» сказали представители четырех кредитных организаций – Сбербанка, ВТБ, Альфа-банка, банка Дом.РФ, а также пяти МФО – «Займера», «Мигкредита», Moneyman (группа «Свой»), ГК Lime Credit Group («Лайм-займ») и Summit Group. Обязанность передавать данные в службу появится у банков и МФО 1 сентября, первый отчет в рамках этого нововведения им необходимо представить в начале апреля 2027 г. за вторую половину 2026 г.