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Главная / Финансы /

АРФГ назвала основные нарушения при продажах инвестпродуктов и ПДС в банках

Чаще всего клиентов заверяли, что их деньги застрахованы государством
Наталья Заруцкая
Большинство консультаций по ПДС проводится корректно, но в инвестпродуктах остается проблема мисселинга
Большинство консультаций по ПДС проводится корректно, но в инвестпродуктах остается проблема мисселинга / Андрей Гордеев / Ведомости

Основная часть недобросовестных практик в офисах банков при продаже инвестиционных продуктов – это заверения, что деньги застрахованы государством, риски отсутствуют, а доходность гарантирована, показал мониторинг Ассоциации развития финансовой грамотности (АРФГ), итоги которого есть у «Ведомостей».

При этом качество консультирования в кредитных организациях улучшилось, говорится в исследовании: доля выявленных случаев с нарушениями при продаже финансовых продуктов и услуг в расчете на одно исследование снизилась с 37 до 31%.

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