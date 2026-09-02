АРФГ назвала основные нарушения при продажах инвестпродуктов и ПДС в банках

АРФГ назвала основные нарушения при продажах инвестпродуктов и ПДС в банкахЧаще всего клиентов заверяли, что их деньги застрахованы государством
Основная часть недобросовестных практик в офисах банков при продаже инвестиционных продуктов – это заверения, что деньги застрахованы государством, риски отсутствуют, а доходность гарантирована, показал мониторинг Ассоциации развития финансовой грамотности (АРФГ), итоги которого есть у «Ведомостей».
При этом качество консультирования в кредитных организациях улучшилось, говорится в исследовании: доля выявленных случаев с нарушениями при продаже финансовых продуктов и услуг в расчете на одно исследование снизилась с 37 до 31%.
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