В России впервые обернули микрозаймы в облигации

Выпуск разделен на два транша: старший А и младший Б. Младший составляет не менее 29% от номинального объема выпуска. Moneyman будет удерживать риск по сделке через приобретение младшего транша, его погашение произойдет только после погашения старшего. Это один из защитных механизмов для инвесторов наряду с резервным фондом в размере не менее 9,5% от номинального объема (денежный резерв на залоговом счете для покрытия разрывов ликвидности и непредвиденных убытков), наличием представителя владельцев облигаций и резервным сервисным агентом, перечисляет Асламов. Агентство «Эксперта РА» присвоило выпуску максимальный рейтинг структурированного финансирования – AAA.sf.