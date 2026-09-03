В России впервые обернули микрозаймы в облигации

В России впервые обернули микрозаймы в облигацииГруппа «Свой» собрала книгу на выпуск секьюритизации
Финтех-группа «Свой» выходит на рынок секьюритизации с первой в России сделкой, обеспеченной микрозаймами. 3 сентября успешно собрана книга заявок на выпуск облигаций класса А, передал «Ведомостям» через представителя генеральный директор инвесткомпании «Свой капитал» Евгений Асламов. На 8 сентября запланировано техническое размещение бумаг на Московской бирже.
Финальные параметры выпуска следующие. Объем – 1 млрд руб. Ставка фиксированного купона – 17% годовых (выплаты ежемесячные). Срок обращения – два года.
Эмитентом выступила специальная финансовая организация (СФО) «Свой капитал-финтех». Оригинатор (инициатор сделки) и сервисный агент (сопровождает секьюритизированный актив – собирает платежи и проч.) – микрофинансовая компания Moneyman, которая и привлекает биржевое фондирование для масштабирования бизнеса. Совкомбанк – организатор выпуска и резервный сервисный агент.
Интерес к бумагам проявили как институциональные, так и частные инвесторы: переподписка превысила 1,2 раза по финальному ориентиру купона 17%, сообщил «Ведомостям» директор управления по работе на рынке долгового капитала Совкомбанка Никита Реук.
Структуру сделки Асламов описал так. СФО выпускает облигации и выкупает у кредитора все права на платежи по потребительским микрозаймам, входящим в обеспечение. Денежный поток от этих микрозаймов используется для выплаты купонов и погашения облигаций. В обеспечении – только непросроченные на момент переуступки прав требования займы до 100 000 руб. со ставкой не менее 50% годовых. Портфель в залоге на 40% превышает обязательства перед инвесторами.
Выпуск разделен на два транша: старший А и младший Б. Младший составляет не менее 29% от номинального объема выпуска. Moneyman будет удерживать риск по сделке через приобретение младшего транша, его погашение произойдет только после погашения старшего. Это один из защитных механизмов для инвесторов наряду с резервным фондом в размере не менее 9,5% от номинального объема (денежный резерв на залоговом счете для покрытия разрывов ликвидности и непредвиденных убытков), наличием представителя владельцев облигаций и резервным сервисным агентом, перечисляет Асламов. Агентство «Эксперта РА» присвоило выпуску максимальный рейтинг структурированного финансирования – AAA.sf.
Популярность секьюритизации будет набирать обороты, считает Асламов, так как для бизнеса – это сейчас самый очевидный способ диверсифицировать структуру фондирования. Впрочем, он доступен не всем эмитентам, поскольку требования к качеству базового актива и другим параметрам сделки высоки, оговорился собеседник. Для инвесторов фактор надежности при выборе финансового инструмента является определяющим на сегодняшнем турбулентном рынке, отметил Асламов. Частные инвесторы, по его словам, больше обращают внимание на рейтинг сделки, а для институциональных важнее ее структура, особенно наличие крупного сервисного агента.
Микрозаймы – короткий и быстро оборачивающийся актив, и главный вопрос такой сделки не в доходности портфеля, а в том, как удержать качество денежного потока на всем сроке обращения бумаг, поэтому структура сделки была собрана консервативно, говорит директор управления секьюритизации и инвестиционных решений Совкомбанка Леонид Бельченко. Для рынка секьюритизации – это новый, высоконадежный и доходный инструмент, а для микрофинансовой отрасли – принципиально новый канал привлечения средств, не завязанный на банковские лимиты и позволяющий снизить стоимость фондирования, отметил он.
Секьюритизация – это способ рефинансирования малоликвидных активов, генерирующих денежный поток, путем их преобразования в ликвидные инструменты, обращающиеся на финансовом рынке. Экономическая суть секьюритизации – в обособлении активов на балансе компании специального назначения, которая выступает эмитентом облигаций, обеспеченных правами требования по таким активам. Денежный поток, генерируемый портфелем обеспечения, используется для выплаты купонов и погашения номинала.
Секьюритизация микрозаймов – технически сложный процесс, к тому же со своей спецификой, отмечает управляющий директор по рейтингам структурированного финансирования «Эксперт РА» Павел Кашицын. Займы короткие, средний чек небольшой, а уровень дефолтности традиционно выше, чем в других сегментах розничного кредитования: из-за этого собрать пул достаточного объема с хорошим балансом риска и доходности – задача, посильная лишь крупным игрокам, указывает он. У большинства микрофинансовых организаций (МФО) нет высокого кредитного рейтинга, поэтому для успешного выпуска облигаций критически важно наличие резервного сервисного агента с сильным рейтингом, который сможет взять на себя обслуживание портфеля в случае проблем у оригинатора, рассуждает эксперт.
Учитывая относительно небольшой объем выпуска, размещение «Свой капитал-финтех» могло пройти по двум сценариям, говорит Кашицын. Первый – целевое размещение для одного или нескольких институциональных инвесторов, второй – бумаги могли быть предложены широкому кругу участников рынка, включая состоятельных частных инвесторов, которые ищут альтернативные инструменты с приемлемым уровнем риска, перечисляет он.
Если размещение пройдет успешно, другие крупные МФО могут последовать этому примеру, считает Кашицын. При этом он не ожидает, что подобные сделки займут значимую долю на российском рынке секьюритизации в ближайшей перспективе.
Финтехгруппа «Свой» (ранее холдинг IDF Eurasia) работает на российском рынке с 2012 г. В конце 2023 г. она успешно завершила процесс редомициляции с Кипра. Сейчас группа объединяет такие компании, как «Свой банк», «Свой капитал», две IT-компании – IDF Technology и IDF Lab, две МФО – Moneyman и Platiza, а также два коллекторских агентства – ID Collect и «Финансовые системы». В конце июля в периметр группы также вошла страховая компания «Кредит Европа лайф».
Moneyman (вместе с Platiza) является одним из крупнейших активов в составе «Своего» и одним из лидеров рынка микрофинансирования. Компания занимает четвертое место по размеру чистой прибыли и третье – по объему выданных микрозаймов за 2025 г., следует из рэнкинга «Эксперт РА». Выручка Moneyman по МСФО в прошлом году составила 27,6 млрд руб., чистая прибыль – 2,4 млрд руб. Активы компании к началу года достигли 16,7 млрд руб., чистый кредитный портфель – 12,5 млрд руб.