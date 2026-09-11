Главные заявления Набиуллиной после прекращения цикла снижения ставки

Главные заявления Набиуллиной после прекращения цикла снижения ставкиОб ускорении инфляции, рисках и траектории ключевой ставки
- Инфляция и инфляционные ожидания
- Экономическая активность
- Денежно-кредитные условия
- Внешние условия
- Риски
- Перспективы будущих решений
Глава Банка России Эльвира Набиуллина выступила с заявлением после решения сохранить ключевую ставку на уровне 14%. В летние месяцы инфляция ускорилась, устойчивые показатели сместились в диапазон 5–6% в пересчете на год. Проинфляционные риски выросли. ЦБ сохранит умеренно жесткие условия, чтобы вернуть инфляцию к 4% в 2027 г. «Ведомости» собрали главное из заявлений главы ЦБ.
Инфляция и инфляционные ожидания
В летние месяцы инфляция ускорилась. Если в июне основным фактором был прямой вклад роста цен на бензин и дизель, то затем стали проявляться косвенные эффекты – через увеличение издержек компаний. В июле устойчивая инфляция сместилась в диапазон 5-6% в пересчете на год.
Инфляционные ожидания населения в августе снизились, но остаются значительно выше уровней первого полугодия. У бизнеса и участников финансовых рынков они с июля еще немного подросли.
Экономическая активность
Оперативные данные показывают, что экономика в III квартале 2026 г. продолжает умеренно расти. Рост потребления несколько замедлился в июле, но оставался высоким. Инвестиционная активность постепенно восстанавливается после слабой динамики в I квартале.
Напряженность на рынке труда плавно ослабевает. Сокращается доля предприятий, испытывающих дефицит кадров. Темпы роста заработных плат немного снизились, но рост производительности труда по-прежнему существенно отстает.
Денежно-кредитные условия
Денежно-кредитные условия остаются умеренно жесткими. Номинальные ставки менялись разнонаправленно: депозитные несколько выросли, кредитные продолжили плавно снижаться. Склонность к сбережению сохраняется на высоком уровне.
Кредитование, прежде всего в корпоративном сегменте, в июле снова ускорилось после более сдержанной динамики в июне.
Внешние условия
На конъюнктуру мировых рынков продолжает влиять ситуация на Ближнем Востоке. Динамику физических объемов российского экспорта сдерживают геополитические факторы и временное выбытие части логистических мощностей. Одновременно растет спрос на импорт, в том числе для замещения предложения нефтепродуктов и пополнения сократившихся запасов. Совокупность этих факторов привела к некоторому ослаблению рубля в летние месяцы.
Риски
Проинфляционные риски оцениваются как преобладающие, и они выросли. Экономика может снова вернуться к ситуации дисбаланса между спросом и предложением после того, как в первой половине этого года они пришли в соответствие друг другу. Проинфляционные риски также связаны с напряженностью на рынке труда и внешними условиями.
Дезинфляционным риском остается более существенное охлаждение внутреннего спроса, чем заложено в базовом сценарии.
Перспективы будущих решений
Рост цен в последние месяцы заметно ускорился. Это произошло из-за разовых факторов, на которые денежно-кредитная политика повлиять не может. Но она может и должна реагировать на их вторичные эффекты и не допускать, чтобы разовое ускорение инфляции переросло в устойчивую тенденцию. Для этого необходимо сохранение умеренно жестких денежно-кредитных условий.
Снижение ключевой ставки не может быть автоматическим, оно требует определенных предпосылок. Принимая дальнейшие решения, ЦБ будет ориентироваться на динамику инфляции, инфляционных ожиданий и баланс рисков. Траектория ключевой ставки будет такой, чтобы обеспечить снижение инфляции до 4% в 2027 г. и ее закрепление на целевом уровне в дальнейшем.