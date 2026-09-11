Главные заявления Набиуллиной после прекращения цикла снижения ставки

Проинфляционные риски оцениваются как преобладающие, и они выросли. Экономика может снова вернуться к ситуации дисбаланса между спросом и предложением после того, как в первой половине этого года они пришли в соответствие друг другу. Проинфляционные риски также связаны с напряженностью на рынке труда и внешними условиями.