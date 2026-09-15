В Сбербанке рассказали о возможных рисках для будущих дивидендов

Регуляторные требования Банка России к достаточности капитала могут в перспективе повлиять на приверженность Сбербанка направлять на дивиденды 50% чистой прибыли по МСФО. Об этом во время ВЭФа «Ведомостям» рассказал зампред и финансовый директор Сбербанка Тарас Скворцов. «Пока наш бизнес позволяет платить половину прибыли, мы будем платить половину. У нас два ориентира: расти не медленнее рынка и оставшуюся часть прибыли направлять на дивиденды – в идеале половину. Если это удается совмещать, мы чувствуем себя полностью комфортно», – ­отметил он.