В Сбербанке рассказали о возможных рисках для будущих дивидендов

В Сбербанке рассказали о возможных рисках для будущих дивидендовАналитики уверены, что капитал банка выдержит регуляторные нововведения и он сможет платить 50% прибыли
Регуляторные требования Банка России к достаточности капитала могут в перспективе повлиять на приверженность Сбербанка направлять на дивиденды 50% чистой прибыли по МСФО. Об этом во время ВЭФа «Ведомостям» рассказал зампред и финансовый директор Сбербанка Тарас Скворцов. «Пока наш бизнес позволяет платить половину прибыли, мы будем платить половину. У нас два ориентира: расти не медленнее рынка и оставшуюся часть прибыли направлять на дивиденды – в идеале половину. Если это удается совмещать, мы чувствуем себя полностью комфортно», – отметил он.
Дивполитика Сбербанка предполагает выплату 50% чистой прибыли по МСФО. Такие дивиденды банк готов поддерживать при удержании достаточности капитала (Н20.0) по РПБУ не ниже 13,3%. За 2025 г. Сбербанк выплатил рекордные дивиденды – 850,2 млрд руб.; это 50,5% чистой прибыли по российским стандартам с учетом событий после отчетной даты или 49,8% по МСФО за 2025 г. По итогам первого полугодия показатель Н20.0 был 15,1%, но он не учитывает выплату дивидендов, которая прошла в III квартале.