Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
KMAZ54,7+0,37%CNY Бирж.12,567+0,42%IMOEX2 361,08+3,51%RTSI881,93+3,41%RGBI113,23-0,02%RGBITR772,23+0,08%
Главная / Финансы /

В Сбербанке рассказали о возможных рисках для будущих дивидендов

Аналитики уверены, что капитал банка выдержит регуляторные нововведения и он сможет платить 50% прибыли
Екатерина Литова
За 2026 г. Сбербанк рассчитывает вновь заработать больше, чем в 2025 г.
За 2026 г. Сбербанк рассчитывает вновь заработать больше, чем в 2025 г. / Алексей Орлов / Ведомости

Регуляторные требования Банка России к достаточности капитала могут в перспективе повлиять на приверженность Сбербанка направлять на дивиденды 50% чистой прибыли по МСФО. Об этом во время ВЭФа «Ведомостям» рассказал зампред и финансовый директор Сбербанка Тарас Скворцов. «Пока наш бизнес позволяет платить половину прибыли, мы будем платить половину. У нас два ориентира: расти не медленнее рынка и оставшуюся часть прибыли направлять на дивиденды – в идеале половину. Если это удается совмещать, мы чувствуем себя полностью комфортно», – ­отметил он.

Дивполитика Сбербанка предполагает выплату 50% чистой прибыли по МСФО. Такие дивиденды банк готов поддерживать при удержании достаточности капитала (Н20.0) по РПБУ не ниже 13,3%. За 2025 г. Сбербанк выплатил рекордные дивиденды – 850,2 млрд руб.; это 50,5% чистой прибыли по российским стандартам с учетом событий после отчетной даты или 49,8% по МСФО за 2025 г. По итогам первого полугодия показатель Н20.0 был 15,1%, но он не учитывает выплату дивидендов, которая прошла в III квартале.