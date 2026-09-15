«Сбер» рассказал о препятствиях для работы своей платформы налоговых вычетов

«Сбер» рассказал о препятствиях для работы своей платформы налоговых вычетовСотрудники компаний, которые вручную готовили необходимые справки, сопротивляются автоматизации
Сбербанк столкнулся с сопротивлением сотрудников на уровне «сильно ниже руководителей и финансовых директоров» при подключении компаний к собственной платформе социальных налоговых вычетов. Об этом в рамках ВЭФа «Ведомостям» рассказал зампред и финансовый директор Сбербанка Тарас Скворцов. Работники, которые всегда вручную готовили необходимые для получения вычетов справки, боятся потерять свою ценность для компании, пояснил он.
В 2025 г. «Сбер» запустил платформу социальных налоговых вычетов, чтобы упростить и автоматизировать для граждан и компаний отправку в Федеральную налоговую службу (ФНС) документов, необходимых для получения вычета. Сервис разработан с учетом установленного ФНС упрощенного порядка получения социальных налоговых вычетов – к нему могут подключиться все клиенты банка.
Сейчас к платформе Сбербанка подключилось порядка 4000 юрлиц, говорит Скворцов. И сложность в том, что в компаниях не спешат согласовывать справки по клиентам. «То есть бухгалтер, ресепшионист или кто-то еще, у кого есть доступ по должностным обязанностям, все это останавливает и справки не отправляет. При этом руководство иногда даже не знает об этом и думает, что все хорошо работает», – рассказывает топ-менеджер Сбербанка.
Большое количество сотрудников, по словам Скворцова, не хотят ничего менять, потому что привыкли ощущать себя нужными компании. Их логика такая, рассуждает он: «Если я не подключусь к сервису, то останусь нужен – буду печатать эти справки, подписывать, отдавать клиентам». Тот факт, что у клиентов от этого лишь больше проблем, их не особо волнует, отметил Скворцов. Человека можно понять, «но на уровне экономики компании в целом это жутко неэффективные расходы и от них нужно избавляться», считает он.
Сбербанк не планирует отказываться от своих целей – будет последовательно развивать платформу и подключать к ней все больше компаний. Нужна критическая масса компаний, которые пройдут этот путь – перейдут на полностью безбумажный процесс без ручного подтверждения того, что клиент получил услугу, говорит Скворцов. «Наша задача – сделать так, чтобы для клиента получение социального налогового вычета стало максимально простым и практически незаметным процессом: без справок, очередей и лишней бюрократии. Уверен: со временем наш сервис станет новым стандартом рынка», – отметил он.
Налоговый вычет – это возможность для граждан уменьшить размер НДФЛ или вернуть часть уже уплаченных денег. Право на вычет есть у любого физлица – налогового резидента России, который получает доход и платит с него налог. Социальный налоговый вычет положен гражданам, которые несли расходы на лечение, обучение и физкультурно-оздоровительные услуги. Его размер зависит от ставки, по которой рассчитывался НДФЛ, и лимита расходов в конкретном году. По итогам 2024 г. россияне могут вернуть до 22 500 руб. за себя и до 16 500 руб. за обучение каждого ребенка, а по итогам 2025 г. в связи с увеличением НДФЛ до 22% – до 33 000 и 24 200 руб. соответственно.
Сейчас у граждан есть три способа получения социального налогового вычета.
Первый – до окончания года, в котором возникло право на вычет, гражданин может обратиться к своему работодателю с соответствующим заявлением и после подтверждения из ФНС начать получать свою зарплату без удержания с нее НДФЛ.
Второй вариант предполагает, что на следующий год после возникновения права на вычет человек представляет в налоговую по месту регистрации заявление с просьбой о вычете и декларацию по налогу на доходы (3-НДФЛ). Вместе с этим необходимо представить ряд документов, подтверждающих право на налоговый вычет: счета за медицинские услуги, обучение, спортивные расходы, а также копии лицензий всех учреждений. После проверки всех документов в ФНС ему вернут сумму излишне уплаченного НДФЛ.
Третий вариант – упрощенный: через личный кабинет налогоплательщика, где автоматически формируется предзаполненное заявление на вычет, которое надо просто проверить и подтвердить.
Платформа Сбербанка работает по упрощенной схеме – клиент банка при оплате услуги компании, подключенной к «Сбербизнесу», получает в банковском приложении уведомление о возможности налогового вычета. После проверки данных и согласия на их передачу компания подтверждает сведения о расходах клиента и отправляет справку в ФНС. Для каждой организации клиенту банка достаточно дать согласие на передачу сведений в налоговую только один раз, в дальнейшем эти данные будут направляться автоматически.
У корпоративных клиентов «Сбера», предоставляющих медицинские, образовательные и спортивные услуги, после подключения к платформе в личном кабинете «Сбербизнеса» будет мгновенно формироваться справка об оплате услуг. Но для этого платеж должен быть совершен с использованием карты Сбербанка. После этого справку необходимо согласовать с пользователем и, получив его согласие, отправить в ФНС – также через личный кабинет. У компаний есть возможность самостоятельно вносить в систему данные о платежах, если клиент платил наличными или картой другого банка.
Помимо этого компании смогут отправлять в ФНС сведения по клиентам других банков: нужно вручную внести данные о физлице и его тратах, а затем автоматически сформированную справку направить в налоговую. В этом случае человек просто не получит уведомления от Сбербанка, так как не является его клиентом и не использует приложение банка, но вся информация отразится в его личном кабинете налогоплательщика.
Налоговая служба после получения данных от компании проверит информацию, подготовит заявление в личном кабинете налогоплательщика. Затем гражданин его подтверждает, и ФНС предоставляет вычет в упрощенном порядке.