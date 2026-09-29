Требования в споре вокруг национализации «Альфа-банк Украина» выросли на треть

Требования в споре вокруг национализации «Альфа-банк Украина» выросли на третьНидерландский кредитор структур Михаила Фридмана требует от Киева компенсации убытков
Второй по счету арбитражный спор вокруг экспроприации у бизнесмена Михаила Фридмана «Альфа-банк Украина» заметно вырос в размерах. Требования нидерландской E.M.I.S. Finance увеличились с изначальных $400 млн до $526,7 млн на 30 июня 2026 г. за счет набежавших процентов. Об этом сам истец объявил на своем сайте, обратили внимание «Ведомости». Основной долг составляет $388,4 млн, проценты – $138,3 млн. Требования, заявленные E.M.I.S. в арбитраже, предусматривают дальнейшее начисление процентов, а также возмещение судебных издержек, говорится в сообщении компании.
«Альфа» без банка
В июле 2023 г. украинское правительство национализировало Альфа-банк (переименован в Sense Bank) из-за того, что им владели подсанкционные лица: миллиардер Михаил Фридман и его бизнес-партнеры Петр Авен и Андрей Косогов, которые находятся под ограничениями Украины с 2022 г.