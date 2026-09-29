ЦБ добавит криптовалюту в справки для деклараций госслужащих

ЦБ добавит криптовалюту в справки для деклараций госслужащихВ них будут отражаться монеты, доход от их продажи и полученное от майнинга
Финансовые организации с 1 июля 2027 г. будут указывать криптовалюту клиентов в справках для антикоррупционных деклараций, следует из проекта указания Банка России. Поправки подготовлены на основании закона «О цифровых валютах и цифровых правах», который принят в августе и вступил в силу с сентября.
Проект ЦБ вносит изменения в указание № 5798-У от 2021 г. Этот документ устанавливает единую форму справки, которую банки и некредитные финансовые организации выдают гражданину по его запросу. Такие справки нужны для заполнения сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах, а также о супругах и несовершеннолетних детях. Их подают госслужащие, депутаты, кандидаты на должности, сотрудники ЦБ и госкорпораций.
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