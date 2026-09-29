ЦБ добавит криптовалюту в справки для деклараций госслужащих

Проект ЦБ вносит изменения в указание № 5798-У от 2021 г. Этот документ устанавливает единую форму справки, которую банки и некредитные финансовые организации выдают гражданину по его запросу. Такие справки нужны для заполнения сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах, а также о супругах и несовершеннолетних детях. Их подают госслужащие, депутаты, кандидаты на должности, сотрудники ЦБ и госкорпораций.