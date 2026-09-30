Что означает запрет на вывоз из России наличных свыше 1 млн рублей

Что означает запрет на вывоз из России наличных свыше 1 млн рублейСильнее всего пострадают бизнес и ИП, использовавшие кэш для расчетов с контрагентами
Физические лица больше не смогут вывозить из России в страны ЕАЭС (Белоруссию, Армению, Казахстан и Киргизию), а также Азербайджан, Таджикистан и Узбекистан наличные средства на сумму свыше 1 млн руб. Такой указ президент Владимир Путин подписал 29 сентября, он начал действовать с этого же дня. Ранее для физлиц действовало ограничение, введенное 1 апреля 2026 г., на вывоз из России в страны ЕАЭС суммы, эквивалентной $100 000 по курсу ЦБ на дату выезда.
Для юрлиц и индивидуальных предпринимателей (ИП) новый указ президента подтверждает полный запрет на вывоз любой суммы, но расширяет перечень исключений. Предусмотрены случаи вывоза средств через международные аэропорты (список определяется правительством), если вывозящий представит заверенную банком выписку, подтверждающую их снятие со счета того, кто эти деньги вывозит. Также вывоз валюты разрешен юрлицам в рамках международных пе евозок, когда пункт отправления и пункт назначения расположены за пределами России и при условии подтверждения факта ввоза этих средств в страну. Третье исключение – вывоз валюты осуществляется на основании уведомления МИДа для обеспечения деятельности дипломатических представительств, консульских учреждений, представительств РФ при международных организациях, загранаппаратов федеральных органов исполнительной власти.
Указ вводит наказание за нарушение ограничений: у физлиц изымают сумму, превышающую 1 млн руб., у юрлиц и ИП – всю сумму полностью.
Президент также поручил МИДу, ФСБ и таможенной службе в пределах своих полномочий обеспечить реализацию указа, а правительству по согласованию с ЦБ за три месяца утвердить порядок учета наличных, вывозимых из страны.
Причины ограничений
Предстоящее ужесточение для вывоза наличных анонсировал руководитель службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Богдан Шабля 23 сентября. По его словам, «практика показывает, что на этом направлении надо наводить еще больше порядка». Тогда же на проблему злоупотреблений с вывозом наличных указывал и директор департамента финансовой политики Минфина Алексей Яковлев: представляемые для проверки документы не всегда в полной мере могут быть идентифицированы, также есть попытки использования одних и тех же документов для вывоза нескольких партий денежных средств.
Государство ограничивает не сами трансграничные расчеты, а вывоз крупных сумм наличных, происхождение которых невозможно проверить, рассуждает руководитель практики по банкротству и арбитражным спорам «АНП Зенит» Римма Фатыхова. Решение объясняется довольно прямолинейно, говорит советник ректора РГСУ Константин Поздняков: власти системно закрывают неподконтрольные каналы движения капитала, делая наличный трафик более прозрачным.
Oбъемы подозрительных операций
Выбор стран в указе неслучаен, продолжает он: через ЕАЭС и три соседних государства традиционно идут расчеты за параллельный импорт, обналичивание и вывод средств под видом трудовых переводов мигрантов – в отличие от Турции или ОАЭ, где расчеты чаще проходят безналично через банковские и криптоканалы.
Внутри ЕАЭС нет таможенного контроля на границах, что затрудняет контроль за вывозом наличных, добавляет старший юрист «Рустам Курмаев и партнеры» Владислав Гейтс.
Порог в $100 000 на физическое лицо не создавал реального барьера – суммы распределялись между несколькими перевозчиками и потоки смещались в юрисдикции, на которые режим не распространялся, а именно в Узбекистан, Таджикистан и Азербайджан, знает старший консультант практики по оказанию услуг частным состоятельным клиентам компании O2 Consulting Святослав Красильников. Кроме того, банки стран ЕАЭС столкнулись с избытком наличных рублей, которые трудно использовать в международных расчетах, добавляет он. Например, часть армянских банков отказывались их принимать, белорусские и казахстанские банки ввели комиссии за внесение, знает Красильников.
Удар по бизнесу
На практике для обычных граждан почти ничего не меняется, если речь идет о поездке с личными сбережениями в пределах одного миллиона, говорит Поздняков. Ограничение почувствуют прежде всего те, кто перевозил крупные суммы наличными, например, для расчетов за границей, приобретения имущества, хранения или последующей конвертации, добавляет Фатыхова. При этом для российских граждан и физлиц из дружественных государств банковские переводы за рубеж осуществляются без количественных ограничений, напоминает она.
Сильнее всего пострадает бизнес, использовавший наличные рубли для расчетов с контрагентами в Азербайджане, Таджикистане и Узбекистане, для него канал закрыт полностью, без вариантов, считает Поздняков. Такие расчеты придется переводить в безналичную форму либо использовать предусмотренный указом порядок вывоза наличных с подтверждением их банковского происхождения, указывает Фатыхова. Это также приведет к росту транзакционных издержек и валютно-контрольной нагрузки, включая постановку контрактов на учет и соблюдение требований антиотмывочного законодательства, добавляет Красильников. Помимо этого ограничения могут затронуть трудовых мигрантов с неофициальными доходами, которые невозможно подтвердить банковскими документами, а также посредников, оказывающих услуги по перемещению денег, считает эксперт.
Новый лимит точечно перекроет конкретные теневые каналы через ближнее зарубежье, но заметного эффекта на общий отток капитала не окажет, полагает Поздняков. При этом указ приведет не к исчезновению серых схем, а к их удорожанию и усложнению, считает он. Часть потоков уйдет к неформальным посредникам и в криптовалюту, часть просто станет дороже из-за комиссий за обход, рассуждает эксперт. Одновременно вырастет нагрузка на пограничников и таможню, а у граждан появятся споры об изъятии денег, порядок которого указ подробно не раскрывает, добавляет Гейтс. Слабым местом останутся сухопутные границы внутри ЕАЭС, прежде всего с Белоруссией, где таможенного контроля нет, поэтому часть потоков может уйти в дробление сумм между несколькими перевозчиками, указывает он.
Дальнейшее ужесточение вполне вероятно, полагает Поздняков. С этим согласны и остальные эксперты: если после введения нового порядка значительный поток наличных рублей переместится на другие направления, перечень стран может быть расширен. Дальнейшее снижение лимита тоже возможно, но более вероятным шагом является ужесточение учета и проверки происхождения денег, говорит Гейтс. Ниже уже установленного уровня ограничение начнет затрагивать не сомнительные операции, а повседневную жизнь, поэтому дальнейшее снижение лимита было бы трудно обосновать с точки зрения принципа соразмерности, согласен Красильников.