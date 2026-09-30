Что означает запрет на вывоз из России наличных свыше 1 млн рублей

Oбъемы подозрительных операций

В 2025 г., по последним данным ЦБ, объем подозрительных операций по сравнению с 2024 г. снизился на 19% и составил 72,6 млрд руб. Отдельно подозрительные операции с признаками вывода денежных средств за рубеж в прошлом году по сравнению с 2024 г. уменьшились на 5% до 24,3 млрд руб. Но в структуре этих операций была разнонаправленная динамика. Снизились подозрительные переводы в пользу нерезидентов за товары, якобы покупаемые у нерезидентов в России, легальность ввоза в страну которых документально не подтверждена (на 42% до 4 млрд руб.), и авансовые платежи за импортируемые товары (на 19% до 9,5 млрд руб.). Но объем подозрительных операций по сделкам с услугами, напротив, возрос в 2,2 раза до 5,2 млрд руб., а за товары, ввозимые из стран Таможенного союза без уплаты косвенных налогов, – на 29% до 4 млрд руб.