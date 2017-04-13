Персональные финансы

Бриллианты становятся модным активом

Как правильно выбрать и купить хорошие инвестиционные камни
Олег Ханукаев, президент African Mining Company

Каждый состоятельный человек знает, что заработать деньги – полдела. Их надо сохранить и желательно приумножить. Особенно когда на традиционных финансовых рынках, как в последние годы, нет стабильности. Поэтому такие люди стараются разместить хотя бы часть капитала максимально надежно.

В последнее время бриллианты становятся все более популярным активом для вложения крупных сумм.

«Продайте мне камешек побольше», – теперь такие просьбы богатых клиентов я слышу все чаще. Бриллианты покупают и люди, которые пытаются разместить «неподтвержденные доходы», и инвесторы, страхующиеся от волатильности традиционных рынков. Цель и тех и других – иметь твердый актив всегда под рукой.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
  • NEW скидка 50% на одну из конференций «Ведомостей» по вашему выбору (действует для годовых подписчиков)
  • NEW подарки и скидки от наших партнеров
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике