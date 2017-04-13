Бриллианты становятся модным активом

Каждый состоятельный человек знает, что заработать деньги – полдела. Их надо сохранить и желательно приумножить. Особенно когда на традиционных финансовых рынках, как в последние годы, нет стабильности. Поэтому такие люди стараются разместить хотя бы часть капитала максимально надежно.

В последнее время бриллианты становятся все более популярным активом для вложения крупных сумм.

«Продайте мне камешек побольше», – теперь такие просьбы богатых клиентов я слышу все чаще. Бриллианты покупают и люди, которые пытаются разместить «неподтвержденные доходы», и инвесторы, страхующиеся от волатильности традиционных рынков. Цель и тех и других – иметь твердый актив всегда под рукой.