Бриллианты становятся модным активом
Как правильно выбрать и купить хорошие инвестиционные камни
Олег Ханукаев, президент African Mining Company
Каждый состоятельный человек знает, что заработать деньги – полдела. Их надо сохранить и желательно приумножить. Особенно когда на традиционных финансовых рынках, как в последние годы, нет стабильности. Поэтому такие люди стараются разместить хотя бы часть капитала максимально надежно.
В последнее время бриллианты становятся все более популярным активом для вложения крупных сумм.
«Продайте мне камешек побольше», – теперь такие просьбы богатых клиентов я слышу все чаще. Бриллианты покупают и люди, которые пытаются разместить «неподтвержденные доходы», и инвесторы, страхующиеся от волатильности традиционных рынков. Цель и тех и других – иметь твердый актив всегда под рукой.
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