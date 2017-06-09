Инвесторы верят в чудеса и, как страусы, прячутся от проблем

Как показал один недавний опрос, состоятельные люди в США ждут, что долгосрочная доходность их портфелей составит в среднем 8,5% в год после вычета инфляции. При доходности облигаций около 2,5% для достижения такой цели необходимо, чтобы в типовом портфеле, состоящем из долговых бумаг и акций, доходность последних равнялась 12,5% в год. Однако в долгосрочной перспективе она составляет в среднем только 7% в год, что почти вдвое меньше.

В чудеса верят не только индивидуальные инвесторы. Согласно другому опросу, каждый шестой институциональный инвестор прогнозирует, что доходность его венчурных инвестиций будет превышать 20% в год. При этом средние результаты таких фондов уступали росту фондового рынка больший период 2000-х гг.

Хотя на финансовых рынках нет почти ничего невозможного, такие ожидания граничат с фантазией.

Обычно вера в инвестиционную зубную фею, которая положит денежки под подушкой, объясняется оптимизмом и самоуверенностью: надежда умирает последней и каждый из нас считает себя лучше других инвесторов. Многие инвесторы верят в волшебство и по другой причине: мы не можем вынести правду.