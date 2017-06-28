Насколько привлекательны бесконтактные технологии оплаты?

Несмотря на то, что доля бесконтактных платежей в России пока не превышает нескольких процентов, сервисы Apple Pay, Samsung Pay и им подобные становятся все более популярными. Сначала пользователи присматривались к картам с возможностью бесконтактной оплаты, теперь активно заказывают их в своих банках и применяют для совершения операций. То же можно сказать о смартфонах с поддержкой сервисов Apple Pay, Android Pay и т. п.

К оплате при помощи смартфонов большинство россиян относится пока с осторожностью – непривычно. Тем не менее, с точки зрения карточных данных, технологии остаются прежними: обмен закодированной в чипе информацией идет через бесконтактный интерфейс терминала или эти же данные закодированы тем или иным образом в смартфоне (в его оперативной памяти или во встроенном чипе). Терминал воспринимает данный платеж как бесконтактную карту.

Интерес к технологиям бесконтактной оплаты при помощи смартфона постепенно растет. Ведь многим нравится, что телефон решает разнообразные задачи. Теперь это не только звонки, мессенджеры, интернет и прочее, но и платежи. Сегодня люди больше боятся потерять телефон, чем кошелек, а насыщение устройства новым функционалом усиливает привязанность человека к этому предмету.

В плане безопасности бесконтактные платежи не менее надежны, чем контактные.

Как работает технология токенизации? В телефон заносится информация не оригинальной карты, которая находится у человека в кошельке (или выпущена виртуально) и зарегистрирована в соответствующей системе банка. Заносятся данные ее образа или, если использовать соответствующую терминологию, – токена (некой копии, которая не идентична оригиналу), вследствие чего компрометация данных в телефоне не является компрометацией данных реальной карты.

Технология токенизации, суть которой в подмене данных одной карты другими, где хранилищем выступает либо процессинговая система банка-эмитента, либо сама платежная система, являющаяся надежным хранилищем соответствий оригинальных карт их токенам, значительно повышает уровень безопасности транзакций.

Кроме того, бесконтактные платежи удобны, а потому их популярность будет со временем расти. Комфорт заключается не только в том, чтобы платить телефоном в торговой точке (как раз это многим потребителям не по душе). Гораздо важнее, что у этой технологии есть скрытый потенциал, о котором многие не знают, поскольку использование этого способа платежей в интернете еще не получило широкого распространения. Но именно здесь преимущества новой технологии становятся наиболее наглядными и очевидными.

Платя обычной картой, мы вбиваем ее данные (имя и фамилию владельца, срок действия, код), после чего начинается процедура вторичной идентификации владельца, как правило подразумевающая получение одноразового пароля и так далее, что делает покупку длинной и не очень удобной. Безусловно, безопасность данного способа платежа не вызывает сомнений (эмитенты и эквайеры застрахованы от разнообразных мошеннических действий). Но поскольку предполагается, что для перевода денежных средств необходимо преодолеть несколько ступенек аутентификации, нередко происходят отказы от проведения платежа. Особенно часто это случается в европейских странах. Поэтому активно ищутся способы ухода от этой технологии для создания более простых и удобных форматов платежей в интернете.

Напротив, технология Apple Pay позволяет человеку, зарегистрировавшись в данном платежном сервисе или электронном кошельке, покупать товар в онлайн-магазине, который поддерживает такой способ оплаты, в один клик. Это необыкновенно быстро и удобно, и тот, кто хоть один раз попробовал воспользоваться этим сервисом, вряд ли захочет вернуться к прежним схемам.

Что значит «в один клик»? Покупатель выбирает товар, нажимает на кнопку «Apple Pay», тем самым идентифицируя себя и верифицируя оплату. Он не вводит никаких данных, никаких имен, никаких паролей, не зависит от надежности интернет-соединения, которое подчас рвется в случае длительного ожидании ответа от торговой точки или банка и пр. Особенно ярко эти преимущества раскрываются при проведении всей операции на смартфоне: в приложении или в интернете клиент и выбирает, и оплачивает покупки.

Конечно, карточные данные при этом «гуляют» по Сети, поскольку банк-эквайер обязательно должен получить ответ на свой запрос у банка-эмитента, но это данные не оригинальной карты, а токена (защищенной копии).

Таким образом, оплата покупок в интернет-магазинах с использованием технологий «… Pay» удобнее и проще, чем, скажем, 3D Secure с переводом вас на страницу банка-эмитента, где вы должны вбить руками код верификации, полученный по СМС или еще каким-то образом.

По данным Mediascope, в прошлом году сервисами бесконтактной оплаты Apple Pay и Samsung Pay хотя бы один раз воспользовались 8,6% россиян. Эксперты ожидают многократного роста пользователей таких сервисов в ближайшие месяцы. Это не просто погоня за новизной – это упрощение, ускорение процедуры оплаты. Кроме того, передаваемые данные находятся под защитой, что особенно важно в современном мире. Платить при помощи бесконтактных технологий проще и безопаснее, чем посредством пластика. А ведь задача всех интернет-магазинов, задача самого общества потребления состоит в том, чтобы побудить людей платить, платить часто, много и чтобы им ничто не мешало это делать.

Наверняка новые технологии оплаты не заменят полностью «устаревающие», на это потребуется не один год. И о полном отказе от пластика речь, конечно, не идет. Да этого и не нужно, ведь жить на рынке должно то, что удобно пользователям.

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