Микрозаймы могут стать удобным инструментом не только для людей с низким доходом

Российский рынок микрофинансирования в течение всего времени своего существования развивается семимильными шагами. По данным бюро кредитных историй «Эквифакс», с 2013 г. объем выданных микрозаймов увеличился практически в пять раз. При этом объем выдачи наиболее близких по сути потребительских кредитов в банковском секторе (с учетом различных явлений в экономике) практически не изменился: если в первом полугодии 2014 г. он составил примерно 160 млрд руб., то за аналогичный период 2017 г. – всего 140 млрд руб.

В России, в отличие от многих других стран, рынки банковского кредитования и МФО пересекаются крайне мало как по сегменту клиентов, так и по уровню закредитованности (риска). В России, например, менее 3% населения, пользующегося заемными средствами, имеют долги только в МФО и менее 5% – в МФО и банках. Иными словами, менее 8% кредитующегося населения являются клиентами МФО. Остальные 92% - это клиенты банковского сектора. Подобный перекос специфичен и для ряда других развивающихся рынков, но некоторые из них уже прошли подобную стадию. Например, Индия, где сейчас, по информации наших коллег, доля клиентов МФО среди всего кредитующегося населения - около 40%. Там рынок МФО развивается с начала 2000-х гг. и преодолел все стадии – от практически бесконтрольного состояния до крайней степени регулирования. Например, сейчас стоимость микрозайма в Индии может быть всего на 10-20% выше аналогичного продукта в банке.

Подобное разделение клиентов в России – следствие сложившегося предубеждения, что человек со средним или высоким доходом всегда получит кредит в банке и ему нет смысла обращаться в МФО, чьи традиционные клиенты – люди с небольшим доходом. Да, дела в России обстоят именно так – и это второе принципиальное отличие нашего рынка МФО от других стран.

В той же Индии микрозаймы получают практически все слои населения. Более того, МФО там стали специализироваться на кредитовании не только физических лиц, но и индивидуальных предпринимателей (термин интерпретирован специально для России), а также в большей степени – в сельскохозяйственных районах.

В европейских же странах микрозаймы широко используются в тех сферах, в которые российские МФО стали выходить только в последнее время. Например, распространена практика совершения мелких покупок (билеты в кино, театр, заказы мелкой электроники и др.) с использованием займов МФО даже у «белых воротничков». Они считают удобным, когда на сайте по покупке билетов можно не оставлять данные банковской карты, а расплатиться с помощью займа МФО за билеты, например, стоимостью 200 евро. И по итогам месяца, спустя две недели, при оплате всех счетов оплатить еще и счет МФО на 210 евро. Это так называемые PDL-займы (pay day loans – займы до зарплаты). Если переводить такой платеж в годовые проценты, получится 120%, что выглядит довольно существенной величиной.

Подобные сервисы есть и в России, но наши МФО стали развивать не только PDL-займы, но и классическое кредитование – с аннуитетными или дифференцированными платежами. Стоимость подобных займов уже довольно внушительна, так как они выдаются на длительный срок, где оценка рисков – уже более сложная задача. В результате МФО вынуждены включать возможные дополнительные риски в процентную ставку, увеличивая ее. Сейчас в России законодательно установлено следующее ограничение: максимально допустимая сумма средств, которые МФО имеет право требовать с заемщика, не должна превышать 4 суммы основного долга. Иными словами, при ряде допущений процентная ставка может составлять 300%, что уже существенно выше, чем приведенные в примере с европейским «белым воротничком» 120%.

Понимая это, клиенты сами разделились на тех, кто не может получить кредит в банке под приемлемые проценты, и тех, кто может. Граница как раз и проходит по уровню кредито- и платежеспособности (уровень дохода, закредитованность, риск-профиль и др.). Первые такие клиенты – традиционные заемщики МФО, многие из которых получают несколько кредитов, что приводит к росту долговой нагрузки. Например, доля клиентов с четырьмя и более займами среди всех заемщиков МФО составляет практически 25%, тогда как аналогичный показатель в банках меньше в три раза (8%).

Подобная ситуация не могла не сказаться на уровне риска: если по потребительским кредитам в банках риск первого года – 5-6%, то в МФО – уже 17-20%. Эти цифры, безусловно, следствие в том числе кризисных явлений в нашей экономике. Банковский сектор пережил последний экономический спад более успешно, чем предыдущие, скорректировав кредитную политику, и с точки зрения риск-показателей уже вернулся к докризисному состоянию. Качество кредитных портфелей МФО восстанавливается более медленными темпами и находится на уровне конца 2013 – начала 2014 г.

Несмотря на указанные выше сложности с закредитованностью, спрос на займы в МФО, по нашим данным, остается стабильным, а в некоторые периоды увеличивается. Рынок МФО в последнее время испытывает серьезные трансформации, вводится ряд ограничительных и структурных мер со стороны регулятора, которые, безусловно, будут способствовать оздоровлению данного сегмента и его комплексной «перезагрузке». Услуги микрофинансовых организаций, по мере их преобразования в привлекательный и прозрачный для населения продукт, становятся более востребованы, и постепенно соотношение долей рынка приблизится к показателям развитых стран. Конечно, этот процесс не будет быстрым и пройдет еще много времени, пока имидж МФО не выйдет на принципиально новый уровень.

Мнения экспертов банков, финансовых и инвестиционных компаний, представленные в этой рубрике, могут не совпадать с мнением редакции и не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.