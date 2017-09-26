Что может спасти ипотечный рынок от падения

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Ставки по ипотеке в России сегодня находятся на рекордно низком уровне. Средневзвешенная ставка по ипотечным жилищным кредитам в рублях снижается с начала года и, по данным ЦБ, в июне составила 11,11%. Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина отмечала, что к 2020 г. ключевая ставка может опуститься до 6,5-7%, а министр экономического развития Максим Орешкин говорил, что в 2018 г. ставки по ипотеке могут снизиться до 8-9%. Крупные банки продолжают улучшать ценовые параметры по ипотечным программам. У банков, активно развивающих ипотечное кредитование, есть продукты со ставками около 10%.

В I квартале банки замерли в ожидании решений ЦБ по ключевой ставке, заемщики же, в свою очередь, не торопились обращаться за кредитами. Кроме того, закончилась программа господдержки (субсидирования ставок) и в целом исчерпался эффект отложенного спроса, сформировавшийся в 2015 г. Объемы выдачи ипотечных кредитов не росли, рынок даже начал снижаться, что на фоне бурного роста в прошлом году показалось началом кризиса ипотеки. По данным ЦБ, если совокупный портфель розничных кредитов за I квартал 2017 г. вырос почти на 4%, то ипотечное кредитование сократилось на 0,7% в сравнении с аналогичным периодом 2016 г.

Однако затем тренд развернулся, и на дне ставок ипотека оживилась, начала набирать обороты, хоть и не быстро. По итогам первого полугодия кредиты физлицам выросли на 5,2%. При этом банки выдали 423 500 ипотечных жилищных кредитов на сумму 773 млрд руб., и совокупный портфель ипотечных жилищных кредитов вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 11,6%, превысив 4,7 трлн руб.

Тем не менее сложно сделать вывод о том, насколько продолжительным будет этот тренд. Дело в том, что основные положительные факторы роста уже отыграны. И ни отложенный спрос, ни госпрограммы, ни фактор снижения ставки стимулировать рост ипотеки в нужной степени уже не могут.