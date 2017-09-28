Стоит ли реальному бизнесу привлекать средства с помощью ICO

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На фоне неугасающего интереса со стороны бизнеса и регуляторов к криптотематике ожидаемым образом растет количество обращений за услугами по комплексному сопровождению ICO от предприятий из самых разных отраслей экономики. Первичным привлечением криптовалют занимаются уже не только традиционные (несмотря на условность применения этого термина к криптотехнологиям) проекты, основанные на технологии блокчейн, которые запускаются молодыми неинституциональными командами с опытом работы в цифровой или смежных областях. Сегодня с просьбой провести ICO к нам обращается все больше компаний из реального сектора экономики – от сельскохозяйственных предприятий до оптовых торговых центров.

Очевидно, что их интерес в первую очередь обусловлен ограниченным доступом и высокой стоимостью заемного капитала при использовании традиционных инструментов российского рынка. Не стоит также сбрасывать со счетов санкционные ограничения, действующие или возможные, ведь ICO потенциально может быть механизмом привлечения финансирования для капитальных проектов в условиях санкций. Бывает также, что к ICO обращаются не из бизнес-соображений, а просто из желания «хайпануть» и получить дополнительный пиар на актуальной тематике.

С точки зрения инвестора краудфандинг для реального бизнеса имеет ряд преимуществ перед ICO для цифровых проектов, часто представляющих из себя лишь посадочную страницу в интернете и резюме улыбающихся членов команды. Традиционные компании, например те же сельскохозяйственные, устойчивы: у них есть понятная коммерческая и финансовая история, основные средства, отраженные в отчетности, да и в конце концов эти склады, заводы, пастбища можно найти на онлайн-карте или увидеть собственными глазами. Иными словами, многие опасения, связанные с потенциальной фиктивностью ICO для блокчейн-проектов, появившихся буквально вчера, в случае с реальным бизнесом снимаются.