Банки меняют способы работы с проблемными заемщиками
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Российские банки достаточно долго работали с проблемными заемщиками по следующему сценарию. Сначала банк терпел, ожидая, что компания восстановится и начнет обслуживать долг (все-таки экономика в нашей стране нестабильная, можно войти в положение предприятия), но, как только терпение заканчивалось, применял единственный известный ему способ – запускал процедуру взыскания. Как правило, она оканчивается либо переходом компании под контроль банка, либо получением активов в ходе банкротства. Подобная процедура могла быть запущена и сразу после первого нарушения заемщиком условий кредитного договора, если ситуация не представлялась банку заслуживающей внимания.
Такой подход находился вполне в парадигме российского законодательства и внутренних инструкций как государственных, так и частных банков. В целом, такой путь понятен, хоть и не легок в исполнении. Однако в большинстве случаев, и даже для самых сильных банков, чистый дисконтированный возврат средств при банкротстве находится в диапазоне от 10 до 30 коп. на 1 руб., и далеко не все банки могут принимать на себя такие убытки. Не раз обжегшись, в последние годы крупные банки стали менять стратегию: теперь они пытаются разными методами оздоровить проблемных заемщиков.
В западной практике банк часто заинтересован в оздоровлении заемщика и старается ему помочь, рекомендуя или даже обязывая привлечь независимого эксперта (например, внешнего директора по реструктуризации), задача которого – оценить положение дел и помочь вывести заемщика из кризиса. Как правило, разговор о внешних экспертах заходит при нарушении условий кредитования. Однако даже если заемщик исправно выполняет обязательства перед банком, но прибыльность его бизнеса становится ниже, чем у аналогичных компаний, тщательно прописанная кредитная документация позволяет кредиторам зацепиться за неисполнение какого-либо нефинансового ковенанта или за неисполнение таких ковенантов в соглашениях с другими кредиторами (механизм кросс-дефолта). Так или иначе, банк может найти основание, чтобы потребовать вовлечения свежего взгляда в процесс.
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