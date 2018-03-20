Стал ли фондовый рынок менее интересен после коррекции?
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Начало 2018 г. ознаменовалось коррекцией на мировом рынке акций, что сразу вызвало всплеск дискуссий относительно справедливости нынешнего уровня цен. Известно, что попытки краткосрочного прогнозирования рынка акций относятся к области алхимии. А что можно сказать о долгосрочных прогнозах?
Здесь все выглядит намного лучше. При долгосрочном прогнозировании мы можем использовать сглаженные тренды динамики ключевых драйверов – темпа роста прибыли компаний и равновесного уровня мультипликатора «цена/прибыль» (P/E). Для анализа последнего обычно применяют метод Нобелевского лауреата по экономике Роберта Шиллера.
Переоценен ли рынок?
Еще 30 лет назад Шиллер предложил использовать в знаменателе мультипликатора усредненную прибыль компаний, входящих в широкий индекс акций, за предыдущие 10 лет. За счет этого сглаживаются краткосрочные колебания в прибыльности в рамках бизнес-цикла и получался простой инструмент для прогнозирования – САРЕ (Cyclically Adjusted Price-to-Earnings Ratio): если P/E выше среднего, значит, рынок в долгосрочной перспективе переоценен, если ниже – недооценен.
Основываясь на своей теории, Шиллер уже успешно предсказал две последние масштабные коррекции – 2000 и 2008 гг. Третью коррекцию он обещает примерно с 2015 г. Правда, за это время американский рынок вырос на 50%, но залог успеха гуру в том, чтобы говорить, что произойдет, а не когда.
По расчетам Шиллера, сейчас САРЕ для рынка США превышает 33 при долгосрочном среднем с середины ХХ в. около 20, что делает американские акции одними из самых переоцененных в мире. Но важно помнить, что сегодня в 10-летнем окне для расчета средней прибыли присутствуют кризисные 2007-2008 гг., поэтому текущие ценовые уровни выглядят относительно завышенными.
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