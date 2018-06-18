Как средним банкам найти место под солнцем

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Текст написан в соавторстве с Иваном Сидоровым, руководителем проектов McKinsey & Company

С начала 2017 г. по I квартал нынешнего количество банков в России снизилось на 15% в основном за счет средних и малых. На них сказалось снижение ставок при высоких рисках и более пристальном внимании регулятора к соблюдению обязательных нормативов. Какие стратегии позволят российским банкам, находящимся за пределами топ-15, не только устоять во время перемен, но и преуспеть?

Рыночная ниша для средних и малых банков есть во всех экономиках мира вне зависимости от уровня регулирования, развития технологий или специфики клиентских предпочтений. В США концентрация активов в финансовых институтах из топ-15 составляет не более 62%, в Китае – порядка 59%. Остальной рынок занимают средние и малые банки. Это либо региональные банки, хорошо знакомые со спецификой местных клиентов, либо банки, специализирующиеся на одном клиентском или продуктовом сегменте. Хотя в России концентрация активов в банках из топ-15 достигает 76%, ниша для банков среднего и малого масштаба все равно составляет около четверти рынка. Для них, как никогда, становится актуален вопрос об эффективной бизнес-модели, которая при высокой конкуренции со стороны крупных игроков федерального масштаба позволит найти новые точки роста.

Прекрасное прошлое и новые вызовы

В эпоху рынка с высокими кредитными ставками и процентным спредом основными конкурентными преимуществами банков среднего звена были готовность работать в регионах, на проектах с высокими рисками, а также в нишевых сегментах рынка. Сегодня, когда на региональные рынки и ниши в поисках новой клиентуры выходят и федеральные банки, и инновационные игроки, эта стратегия далеко не всегда успешна. Высокие риски больше не окупаются за счет высокой маржи: средневзвешенный объем просроченной задолженности в портфеле банков, находящихся вне топ-15, составляет около 11–12%, тогда как у банков из топ-15 – всего 3–4%.

Снижение результатов средних банков – мировой тренд. Показатель возврата на капитал (ROE) для банков за пределами топ-15 в США снизился за последние 10 лет в среднем в два раза, до 8–9% при средней стоимости капитала 9–11%. Этим североамериканским банкам также приходится максимально эффективно использовать капитал, требования по достаточности которого значительно выросли (за 10 лет среднее значение достаточности капитала первого уровня увеличилось с 8,6 до 11,5%).

Зарубежные банки ищут выход в радикальной смене бизнес-модели. В США одним из вариантов стали так называемые community banking и relationship lending – концентрация на работе с локальными сообществами. Пример – PacWest Bancorp, лучший банк США по итогам 2017 г. по версии Forbes. Имеющий 80 отделений и занимающий 70-е место по активам в США, этот банк специализируется на займах четко определенной целевой аудитории – калифорнийскому малому и среднему бизнесу – и финансирует строительство жилья для малообеспеченных слоев населения. Нишей PacWest Bancorp стала экспертиза в области целевого кредитования, индивидуальные решения для клиентов, которые часто рекомендуют банк членам семьи и друзьям. За счет тесных контактов со своей целевой аудиторией, гибких конкурентных продуктов и сильной системы управления продажами банк имеет возможность получать высокую чистую маржу и обеспечивать рост капитализации на уровне 30–40% в год.

Альтернативная стратегия для средних банков – продвижение простых финансовых решений для массового сегмента через инновационные каналы. Входящий в топ-14 чешский AirBank предлагает фиксированный набор финансовых продуктов по прозрачным тарифам без скрытых комиссий. Сейчас AirBank – лучший в Чехии по уровню клиентского сервиса, возврат на капитал у него на уровне 14%, что выше среднего значения по региону. Банк Capitec, входящий в топ-7 банковской системы ЮАР, предлагает всего один продукт, покрывающий все ключевые клиентские потребности (карта, сбережения, овердрафт) и открывает счет за 8 минут без единого бумажного документа. В 2017 г. Capitec стал лучшим банком ЮАР, по мнению клиентов, и показал ROE на уровне 30%.

Еще одна возможность для роста небольших банков – цифровые технологии и сдвиги в потребительских предпочтениях. Активно растущий онлайн-банк Revolut за счет выгодных обменных курсов, бесплатных международных переводов и полностью удаленного обслуживания наращивает клиентскую базу по всей Европе. В свою очередь, чешский mBank, одним из первых запустивший полностью мобильные сервисы на территории Чехии и Словакии, вышел на четвертое место по количеству клиентов.

Пять шансов на успех

Опыт McKinsey по исследованию моделей роста для средних банков позволяет описать пять наиболее эффективных стратегий.