Стартап Revolut начнет работать в России в этом году

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Revolut зарабатывает за счёт комиссии с каждой транзакции, которую делит с Visa или MasterCard Revolut

Финтех-компания Revolut до конца 2018 г. начнет предоставлять услуги в России – стартап будет выпускать карты при помощи партнера, платежного сервиса Qiwi, и использует его банковскую лицензию, сообщили руководитель Revolut в России Богдан Узбеков и директор по развитию продуктов Qiwi Андрей Протопопов.

Revolut предложит свой основной продукт – мобильное приложение: привязанная к нему карта позволяет снимать деньги в любой стране в национальной валюте без дополнительной комиссии, делать трансграничные платежи без комиссии и переводить электронные деньги, например рубли, в любую другую валюту без комиссии по актуальному межбанковскому курсу на Лондонской бирже.