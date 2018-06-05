Стартап Revolut начнет работать в России в этом году
Он будет использовать банковскую лицензию платежного сервиса Qiwi
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Revolut зарабатывает за счёт комиссии с каждой транзакции, которую делит с Visa или MasterCard
Revolut
Финтех-компания Revolut до конца 2018 г. начнет предоставлять услуги в России – стартап будет выпускать карты при помощи партнера, платежного сервиса Qiwi, и использует его банковскую лицензию, сообщили руководитель Revolut в России Богдан Узбеков и директор по развитию продуктов Qiwi Андрей Протопопов.
Revolut предложит свой основной продукт – мобильное приложение: привязанная к нему карта позволяет снимать деньги в любой стране в национальной валюте без дополнительной комиссии, делать трансграничные платежи без комиссии и переводить электронные деньги, например рубли, в любую другую валюту без комиссии по актуальному межбанковскому курсу на Лондонской бирже.
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