Фонд Мильнера инвестировал в финтех-стартап Revolut

Статья опубликована в № 4557 от 27.04.2018 под заголовком: Единорог родом из России

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Весь стартап в ходе раунда получил оценку в $1,7 млрд – т. е. стал «единорогом» (так называются компании, оцененные более чем в $1 млрд) Mike Blake / Reuters

Венчурный фонд DST Global миллиардера российского происхождения Юрия Мильнера совместно с группой инвесторов вложил $250 млн в британский финтех-стартап Revolut, основанный выходцами из России, сообщил представитель Revolut и подтвердил представитель фонда. Весь стартап в ходе раунда получил оценку в $1,7 млрд – т. е. стал «единорогом» (так называются компании, оцененные более чем в $1 млрд) менее чем за три года существования.

Долю и сумму вложения DST Global стороны не раскрывают.