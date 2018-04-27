Статья опубликована в № 4557 от 27.04.2018 под заголовком: Единорог родом из России
Фонд Мильнера инвестировал в финтех-стартап Revolut
В результате Revolut становится «единорогом» и выходит на российский рынок
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Весь стартап в ходе раунда получил оценку в $1,7 млрд – т. е. стал «единорогом» (так называются компании, оцененные более чем в $1 млрд)
Mike Blake / Reuters
Венчурный фонд DST Global миллиардера российского происхождения Юрия Мильнера совместно с группой инвесторов вложил $250 млн в британский финтех-стартап Revolut, основанный выходцами из России, сообщил представитель Revolut и подтвердил представитель фонда. Весь стартап в ходе раунда получил оценку в $1,7 млрд – т. е. стал «единорогом» (так называются компании, оцененные более чем в $1 млрд) менее чем за три года существования.
Долю и сумму вложения DST Global стороны не раскрывают.
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