Технологии / ИТ-бизнес
Статья опубликована в № 4557 от 27.04.2018 под заголовком: Единорог родом из России

Фонд Мильнера инвестировал в финтех-стартап Revolut

В результате Revolut становится «единорогом» и выходит на российский рынок
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Венчурный фонд DST Global миллиардера российского происхождения Юрия Мильнера совместно с группой инвесторов вложил $250 млн в британский финтех-стартап Revolut, основанный выходцами из России, сообщил представитель Revolut и подтвердил представитель фонда. Весь стартап в ходе раунда получил оценку в $1,7 млрд – т. е. стал «единорогом» (так называются компании, оцененные более чем в $1 млрд) менее чем за три года существования.

Долю и сумму вложения DST Global стороны не раскрывают.

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