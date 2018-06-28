Как Единая биометрическая система может помочь рынку микрокредитования

С 1 июля в России заработает Единая биометрическая система идентификации личности, благодаря которой столь популярная ныне цифровизация еще глубже проникнет в нашу финансовую отрасль. Достаточно будет единожды явиться в банк и создать свой биометрический шаблон (то есть сфотографироваться и сделать голосовую запись), и дальше вы можете осуществлять финансовые операции дистанционно. Роль паспорта будет выполнять камера в вашем смартфоне.

Банки, участвующие в запуске проекта, единодушны: система упростит взаимодействие с клиентами и позволит оптимизировать издержки. Становится реальной идея финансового маркетплейса, анонсированная Центробанком в конце 2017 г.: кредиты и вклады от различных финансовых организаций, страховые полисы, операции с ценными бумагами – все это можно будет получить на одной онлайн-площадке.

Подключение к Единой биометрической системе придало бы импульс и микрофинансовому рынку. Самым быстрорастущим сегментом на нем являются PDL-займы, или так называемые займы до зарплаты. В 2017 г. они выросли по сравнению с предыдущим на 50%, по данным рейтингового агентства RAEX («Эксперт РА»), несмотря на то, что в последнее время власти и Центробанк регулярно сообщают о новых мерах по борьбе с этим видом займов, считая их слишком высокорискованными. Предлагается то ограничить их сумму и срок, чтобы максимальная переплата со всеми штрафами и пенями не превышала 3000 рублей, то на законодательном уровне снизить процентные ставки или же запретить рекламу микрофинансовых организаций (МФО).

Популярность PDL-займов во многом обусловлена простотой их получения. По закону, для оформления займа в пределах 15 000 руб. действует упрощенная идентификация (УПРИД), когда клиент дистанционно предоставляет свои данные, которые сверяются с базой Пенсионного фонда. Если же человеку требуется бóльшая сумма, ему необходимо лично явиться в офис МФО с паспортом. Что не совсем удобно, да и вообще в эпоху цифровой экономики начинает восприниматься как атавизм.

Вместо того, чтобы воевать с займами до зарплаты, не лучше ли стимулировать бизнес развивать другие виды микрокредитования? Возможность использовать единую биометрическую базу данных позволила бы МФО активнее выдавать более крупные займы на более длительный срок и под меньшие проценты или развивать POS-кредитование.

Между тем, власти не спешат приобщать МФО к биометрии. Это произойдет не раньше 2019 г. Наиболее распространенный аргумент – будет много мошенничества. На первый взгляд, угроза небеспочвенна. По статистике Webbankir, до трети первичных обращений в МФО имеют признаки мошенничества. Нюанс в том, что работающие онлайн МФО (а именно они в первую очередь заинтересованы в подключении к системе, чтобы пользоваться ее данными) вообще не планируют собирать биометрические параметры своих клиентов. У многих компаний для этого даже нет офисов. Таким образом, они никак не смогут добавлять в систему данные мошенников.

Другой аргумент заключается в заботе о самих МФО, мол, им будет только лучше, если проект до них протестируют на банках. Однако и он кажется весьма странным, учитывая заявления «Ростелекома», разработчика и оператора системы, что вероятность ошибки при идентификации равна 10 в минус седьмой степени. Если все же предположить, что система еще несовершенна, то гораздо опаснее обкатывать ее на банках. Цена ошибки здесь гораздо выше, учитывая, что объем потребительских кредитов в 2017 г., по данным Объединенного кредитного бюро, составил 5,68 трлн руб. Для сравнения: рынок микрозаймов, по оценкам, в 20 раз меньше – примерно в 242 млрд руб.

На деле онлайн-МФО готовы к использованию биометрии гораздо лучше, чем банки. Технологии, с которыми некоторые банки начинают знакомиться только сейчас, уже в течение пяти лет успешно применяются в микрофинансировании; МФО начали использовать их еще до того, как ЦБ обязал их проводить УПРИД. Суть онлайн-микрокредитования как раз в том, что решение о выдаче займа принимается автоматически, без личной встречи с заемщиком, без предъявления оригинала паспорта, справок о доходах и иных документов.

Конечно, поначалу идентификация человека по ту сторону монитора проходила небезупречно. До половины выдаваемых займов могли не возвращаться. Однако по мере накопления статистики и развития скоринговых систем онлайн-МФО научились весьма точно опознавать своих клиентов. Сегодня компании проводят анализ по сотням различных параметров, от информации из бюро кредитных историй и Федеральной службы судебных приставов до аккаунтов в социальных сетях и evercookies, которые позволяют отследить, какие сайты посещал потенциальный клиент. В итоге передовые микрофинансовые компании могут похвастаться тем, что более чем в 90% случаев решения о выдаче займа принимаются автоматически, без вмешательства человека-андеррайтера, а просроченные займы в среднем не превышают 15% всего портфеля.

Фактически системы идентификации самих компаний значительно превосходят возможности предписанной законом УПРИД. А вот биометрия могла бы стать для микрофинансистов столь же полезным инструментом, как и уже существующие внутренние системы оценки. Эффективным именно с точки зрения бизнеса и реальной борьбы с мошенничеством, а не соблюдения формальных процедур.

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