Каким должно быть регулирование криптовалютного рынка

Депутаты Госдумы недавно приняли в первом чтении проекты законов «О цифровых финансовых активах», «О цифровых правах» и «О краудфандинге». Они должны позволить создать пространство для признания дополнительных финансовых инструментов.

Поиск стандартов

Финансово-технологические проекты станут гораздо привлекательнее и эффективнее, если будут подкреплены признанием со стороны государства, механизмами защиты инвесторов и прозрачным регулированием. Поэтому сегодня основной наметившийся тренд в мире – партнерство государства и игроков криптовалютного рынка. Если сначала государства настороженно относились к финтеху вообще и криптовалютам в частности (отсюда и преимущественно точечное запретительное регулирование в разных странах), то в последнее время все больше появляется возможностей для позитивного взаимодействия. Сложность в том, что нет ни устойчивых стандартов поведения на криптовалютном рынке, ни четких решений по основным регуляторным положениям у государств. Поэтому разные страны начинают постепенно пробовать новые практики в тестовом режиме, например создавать «регулятивные песочницы», которые и должны помочь выработать общие стандарты.

Уже есть общие если не стандарты, то тенденции по крайней мере в области регулирования публичных предложений токенов (ICO). Во многих странах токены признаются ценными бумагами, что автоматически означает жесткое регулирование. В России мнения экспертов разделились. В текущей версии законопроектов вопрос о ценно-бумажной природе токенов вообще не артикулирован в явном виде. Законодатель оставил возможность для признания токенов ценными бумагами в будущем, но прямых норм, позволяющих это сделать, в законодательстве о ценных бумагах пока не появилось.

Цифровая упаковка

Значимая часть экспертов в России сегодня поддерживает точку зрения, что токен – это, строго говоря, не новый объект права, а цифровая упаковка уже существующих инструментов – акций, облигаций, права на возврат суммы займа или получение отдельных бонусов со стороны проекта. Такая логика прослеживается в законе о краудфандинге и пока что в менее явном виде в законе о цифровых правах, вносящем изменения в Гражданский кодекс (ГК). Последний оперирует понятием «цифровое право», которое является неким самостоятельным правом и может быть введено в оборот «в случаях, предусмотренных законом». Есть риск, что такое ограничение появления цифровых прав окажется достаточно опасным и будет иметь неожиданные последствия, поскольку практика может воспринять существующие формулировки в ГК как прямо ограничивающие цифровизацию любых прав, если это прямо не предусмотрено законом. Регуляторная неопределенность замедлит рост финтех-рынка, поставив под сомнение цифровизацию, например, программ лояльности и иных обязательственных прав. Но здесь важно отметить, что более широкая формулировка ГК не создаст рисков, например, в части оборота недвижимости или регулирования корпоративных прав, поскольку и те и другие отношения уже урегулированы специальными законами. Цифровизация таких прав будет возможна только благодаря точечному изменению таких законов.

Новые законы не должны помешать проектам, которые уже есть на рынке и готовы участвовать в совершенствовании регулирования. В случае с цифровым правом было бы правильно не запирать его внутри отдельных категорий прав, оборотоспособных только в случаях, предусмотренных законом, а использовать в качестве более широкого понятия и подчеркнуть, что цифровые права являются оберткой уже существующих прав.

Точечные решения

Важная особенность законопроектов – то, что в них оборот известных криптовалют обходится стороной, а обмен токенов возможен только за встречное представление в рублях. С одной стороны, есть четкое поручение президента по легализации криптовалюты наравне с традиционными средствами платежа, с другой – работа над этой частью законопроекта вызывает наиболее оживленные дискуссии внутри как регуляторов, так и самой рабочей группы. Сегодня на рынке действует большое количество криптовалютных сервисов, статус которых не определен, и единое прозрачное регулирование положило бы конец спекуляциям на этот счет.

В любом случае от определения правового статуса криптовалюты в будущем выиграет и рынок, который получит четкие правила игры, и государство, которое сможет собирать налоги и контролировать операционную деятельность участников. Криптовалюта перестанет ассоциироваться с теневыми рынками, а значит, на рынок могут прийти новые, прежде всего консервативные, инвесторы. Ведь сегодня инвесторы готовы идти даже в юрисдикции с более строгим, но более полным регулированием, что позволяет получить четкое понимание того, какие именно ограничения присутствуют. Правда, уже сейчас понятно, что легализация криптовалюты в России возможна только в отдаленной перспективе, после того как покажут себя текущие инициативы с регулированием выпуска токенов и введением цифровых прав. Одним из промежуточных шагов к такому регулированию могло бы стать введение тех самых «криптопесочниц», в рамках которых можно было бы обкатать правила игры.

Наконец, характерная особенность предполагаемого регулирования в том, что оно ориентировано сугубо на внутренний рынок и на текущие проблемы. Оно не пытается отрегулировать уже проведенные публичные предложения токенов, как это делает, например, законодательство США. Также за пределами его внимания остаются инвестиции граждан и резидентов России на иностранных площадках и статус иностранных инвестиций в России. Во многом это плюс, потому что такое регулирование в духе agile позволяет опробовать гипотезу и определить, насколько оно отвечает потребностям рынка. Сейчас получается, что законопроекты «О цифровых финансовых активах» и «О краудфандинге» решают точечную задачу по наиболее остро стоящим проблемам (выпуск токенов и защита от недобросовестности участников оборота), но пока не предлагают всеобъемлющего регулирования. Но в любом случае после принятия закона власти должны определиться, какое место дальше должна занимать Россия в мировой финтех-индустрии и какое место в российской финтех-индустрии занимает криптовалюта. От этого и будут зависеть основные направления развития законодательства.

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