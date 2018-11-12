Каковы перспективы курса евро

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При прогнозировании валютных курсов всякий раз вспоминается одна из любимых фраз Вагита Алекперова о том, что цены на нефть «от бога». В отличие от прогнозов по акциям и облигациям, где основным компонентом служит анализ эмитента – его перспектив и кредитоспособности, при анализе валютных курсов количество переменных в уравнении зашкаливает. Более того, многие из этих переменных не экономического, а политического характера: санкции, торговые войны, Brexit, политические события в Германии (скорый отход от власти Меркель) и Италии (напряженная бюджетно-долговая ситуация), что наводит на мысль о том, не от бога ли и валютные курсы. Было бы удобно закрыть на этом тему перспектив евро, но, будучи экономистом, не могу позволить себе подобную роскошь. Безусловно, существуют и чисто экономические факторы. Их много, они существенны и осязаемы. Остановимся сначала на факторах, которые являются ключевыми для денежно-кредитной политики центральных банков:

1. Инфляция (индекс потребительских цен). Ключевая задача для любого ЦБ – это таргетирование инфляции. После очередной просадки в 2017 г. и начале 2018 г. инфляция в еврозоне вновь превысила 2%, тем самым подстегнув ожидания скорой смены курса Европейского центробанка. В США наблюдалась схожая динамика: в середине года темп инфляции поднимался до 3%, но в последние месяцы припал до 2,3%, приблизившись к показателю еврозоны. Казалось бы, сближение курсов по инфляции сулит сближение курсов по процентным ставкам. Однако важны не только текущие значения, но и ожидания. Ожидания по будущей инфляции сильнее в США, а рынок всегда смотрит на шаг вперед.