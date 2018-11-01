Банк России приобрел рекордное количество золота в III квартале

Кварталом ранее он в семь раз сократил вложения в казначейские бумаги США

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Многие центробанки активизировали в III квартале покупки золота, тогда как продаж практически не было Донат Сорокин/ТАСС

Нетто-покупки золота центробанками составили 148,4 тонн в III квартале, сказано в докладе Всемирного золотого совета (WGC). Это на 22% больше, чем за аналогичный период в прошлом году, и максимум с 2015 г. Львиная доля закупок пришлась на Россию, Турцию и Казахстан.

Нетто-покупки Банка России в последнем квартале достигли рекордных для него 92,2 т, по данным WGC. Благодаря этому запасы золота России впервые превысили 2000 т (WGC использует данные МВФ за период с 1993 г.), и на его долю теперь приходится более 17% золотовалютных резервов. Исходя из цены $1214,8 за тройскую унцию на закрытии торгов в Лондоне 31 октября, стоимость золотого запаса России превышает $78 млрд.

Ранее в этом году первый заместитель председателя ЦБ Дмитрий Тулин назвал золото «100%-ной гарантией» от юридических и политических рисков. Между тем, в апреле США ввели санкции против ряда российских компаний и крупнейших бизнесменов, прежде всего UC Rusal и En+ Олега Дерипаски. А в ноябре конгресс должен представить новые меры в ответ на, как утверждают американские спецслужбы и политики, вмешательство России в выборы США.