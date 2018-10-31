Экономика / Мировая экономика
Статья опубликована в № 4687 от 01.11.2018 под заголовком: Мир лишился $5 трлн

Мировые фондовые рынки потеряли в октябре более $5 трлн

Спрятаться от потерь не получилось даже в традиционной тихой гавани – на рынке облигаций
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Сильное падение в октябре на мировых рынках акций и облигаций потрепало нервы инвесторам так, что многие вспомн или события мирового финансового кризиса десятилетней давности.

Перед последним днем октября американский индекс S&P 500 опустился почти на 8%, что стало для него худшим результатом более чем за восемь лет.

Индекс Stoxx Europe 600 упал не так сильно – но все равно на заметные 6%; впрочем, прежде фондовая Европа показывала гораздо более скверную динамику, чем Уолл-стрит. Некоторые азиатские индексы, в том числе японский Nikkei, потеряли около 10% и более.

Правда, в последний день октября на биржевые площадки вернулся оптимизм: европейский индекс прибавил 1,7%, тот же показатель и у S&P 500, во всяком случае, в первые часы торгов. Тем не менее приходится констатировать, что за месяц общемировой индекс MSCI All-Country World упал более чем на 8%; и это худший результат с мая 2012 г.

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