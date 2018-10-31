Мировые фондовые рынки потеряли в октябре более $5 трлн
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Сильное падение в октябре на мировых рынках акций и облигаций потрепало нервы инвесторам так, что многие вспомн или события мирового финансового кризиса десятилетней давности.
Перед последним днем октября американский индекс S&P 500 опустился почти на 8%, что стало для него худшим результатом более чем за восемь лет.
Индекс Stoxx Europe 600 упал не так сильно – но все равно на заметные 6%; впрочем, прежде фондовая Европа показывала гораздо более скверную динамику, чем Уолл-стрит. Некоторые азиатские индексы, в том числе японский Nikkei, потеряли около 10% и более.
Правда, в последний день октября на биржевые площадки вернулся оптимизм: европейский индекс прибавил 1,7%, тот же показатель и у S&P 500, во всяком случае, в первые часы торгов. Тем не менее приходится констатировать, что за месяц общемировой индекс MSCI All-Country World упал более чем на 8%; и это худший результат с мая 2012 г.
- Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
- Свежий номер в разделе «Газета»
- Возможность комментировать статьи
- Общее избранное на всех устройствах
- Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
- {{gift}}