Население инвестировало на фондовом рынке свыше 1 трлн рублей
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При всех противоречивых внешних условиях 2018 год оказался успешным для российской индустрии управления активами. По нашей предварительной оценке, ее суммарный объем превысил 7 трлн руб., что является очередным историческим рекордом. За год этот показатель увеличился на 600 млрд руб., из которых порядка 250 млрд было обеспечено приростом стоимости активов, а около 350 млрд – притоком новых средств.
Насколько существенны эти цифры в масштабах экономики? Для наглядности можно провести параллели с эффектом от недавнего чемпионата мира по футболу. Согласно подсчетам оргкомитета «Россия-2018», подготовка и проведение этого грандиозного события добавили к ВВП страны суммарно 952 млрд руб. за 2013–2018 гг. То есть среднегодовой вклад чемпионата в экономический рост оценивается в 190 млрд руб.
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