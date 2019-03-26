Как реформа ОСАГО отразится на автовладельцах

Влиять на рынок будет не только расширение тарифного коридора, но и другие важные факторы

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Реформа ОСАГО, за которую страховое сообщество решительно, а временами даже отчаянно боролось весь 2018 год, началась и идет полным ходом. Однако вопреки обещаниям автовладельцам она сулит рост стоимости страхования и усложнение процедуры урегулирования убытков.

Расширение тарифного коридора

Реформа стартовала с самой приятной для страхового сообщества части – расширения тарифного коридора на 20% в обе стороны. В первые месяцы оно отрапортовало о снижении средней цены полиса ОСАГО, оправдав прогноз Российского союза автостраховщиков (РСА) и ЦБ о последствиях расширения коридора. Ложку дегтя неожиданно добавила компания АТОЛ, производящая и обслуживающая кассовое оборудование. Проанализировав больше 1 млн чеков за ОСАГО, АТОЛ объявила, что расходы страхователей на приобретение полисов выросли на 17%. Точки над «ё» расставит статистика за I квартал, но трудно сомневаться, что страховые компании по мере затухания обсуждения этого вопроса будут постепенно осваивать открывшиеся перед ними новые экономические возможности.

С точки зрения рентабельности бизнеса ближайшие 2–3 года будут исключительно выгодными для страховщиков. При росте премии на 15% в 2019 г. (с учетом органического роста это достаточно консервативная оценка) рынок переживет даже 27%-ный рост выплат (на столько выплаты в IV квартале 2018 г. увеличились к рекордно низкому показателю IV квартала 2017 г., что для текущего года можно признать наиболее радикальным и маловероятным сценарием), уложившись в коэффициент убыточности 76% (т. е. на 1 пункт ниже нормативной величины). Для потребителей это означает, что тарифы совершенно точно будут расти, тем более что в планы реформы ОСАГО входило второе расширение тарифного коридора через год после первого.

Изменение коэффициента «возраст-стаж» (КВС)