Финансы / Персональные финансы

Как супругам уберечь имущество при банкротстве одного из них

Традиционные способы спасения активов перестают работать
Арслан Дякиев, юрист практики по оказанию услуг частным клиентам PwC

Вопреки стереотипам банкротами становятся в том числе вполне успешные люди. В зону риска могут попасть, например, топ-менеджеры крупных компаний, которых привлекают к субсидиарной ответственности при банкротстве обществ, которыми они управляют. В подобных ситуациях наличие проблем у одного из супругов может поставить под риск имущество всей семьи.

Зачастую, оказавшись в сложной ситуации, муж и жена пытаются спасти семейное имущество, передав его от должника другому супругу (например, по брачному договору). Иногда они даже формально расторгают брак и делят имущество в суде. Далее мы рассмотрим возможности использования институтов семейного права в таких ситуациях.

Брачный договор

Супруги могут отойти от режима совместной собственности, заключив брачный договор и определив в нем, какие активы кому из них будут принадлежать. Довольно часто выбирается именно такой вариант защиты активов семьи. Какие здесь могут быть подводные камни?

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике