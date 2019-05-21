Как супругам уберечь имущество при банкротстве одного из них

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Вопреки стереотипам банкротами становятся в том числе вполне успешные люди. В зону риска могут попасть, например, топ-менеджеры крупных компаний, которых привлекают к субсидиарной ответственности при банкротстве обществ, которыми они управляют. В подобных ситуациях наличие проблем у одного из супругов может поставить под риск имущество всей семьи.

Зачастую, оказавшись в сложной ситуации, муж и жена пытаются спасти семейное имущество, передав его от должника другому супругу (например, по брачному договору). Иногда они даже формально расторгают брак и делят имущество в суде. Далее мы рассмотрим возможности использования институтов семейного права в таких ситуациях.

Брачный договор

Супруги могут отойти от режима совместной собственности, заключив брачный договор и определив в нем, какие активы кому из них будут принадлежать. Довольно часто выбирается именно такой вариант защиты активов семьи. Какие здесь могут быть подводные камни?