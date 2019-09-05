Финансы / Банки

Как биометрия повлияет на финансовых игроков

Неожиданными победителями могут стать небольшие технологичные банки
Александр Васильев, заместитель председателя правления «ОТП банка»

Крупнейшие по числу клиентов банки (всего их 12) уже участвуют в проекте Банка России по сбору биометрических данных. Они обязаны организовать в каждом регионе присутствия минимум одну точку, где можно собирать биометрию. Требования установлены следующие: с начала 2019 г. должны быть оборудованы необходимой техникой 20% офисов, с 1 июля – 60%, с 2020 г. – 100%. То есть банки должны будут предоставить возможность взять биометрию во всех своих отделениях.

Обязанности сдавать данные в Единую биометрическую систему (ЕБС) пока нет, но в ближайшее время она появится.

Кому выгодно

Никакой финансовой отдачи для банков за сбор этих данных сейчас нет. Приказом Минкомсвязи установлено, что за использование биометрической информации о клиенте сторонний банк платит 200 руб., из которых 100 руб. идут собравшему ее банку. Но сейчас по закону нет продуктов, которые можно было бы оформить с использованием биометрии. Соответственно, банки только тратят деньги на переоборудование офисов.

Но уже сейчас можно сделать выводы, кому ЕБС станет выгодна, а кому – нет.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
С подпиской вы сможете:
  • Получить доступ к закрытым статьям на всех устройствах
  • Читать «Ведомости» без рекламы в мобильном приложении и без партнерских рекомендательных блоков на сайте
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Новости СМИ2
Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике