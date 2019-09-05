Как биометрия повлияет на финансовых игроков
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Крупнейшие по числу клиентов банки (всего их 12) уже участвуют в проекте Банка России по сбору биометрических данных. Они обязаны организовать в каждом регионе присутствия минимум одну точку, где можно собирать биометрию. Требования установлены следующие: с начала 2019 г. должны быть оборудованы необходимой техникой 20% офисов, с 1 июля – 60%, с 2020 г. – 100%. То есть банки должны будут предоставить возможность взять биометрию во всех своих отделениях.
Обязанности сдавать данные в Единую биометрическую систему (ЕБС) пока нет, но в ближайшее время она появится.
Кому выгодно
Никакой финансовой отдачи для банков за сбор этих данных сейчас нет. Приказом Минкомсвязи установлено, что за использование биометрической информации о клиенте сторонний банк платит 200 руб., из которых 100 руб. идут собравшему ее банку. Но сейчас по закону нет продуктов, которые можно было бы оформить с использованием биометрии. Соответственно, банки только тратят деньги на переоборудование офисов.
Но уже сейчас можно сделать выводы, кому ЕБС станет выгодна, а кому – нет.
- Получить доступ к закрытым статьям на всех устройствах
- Читать «Ведомости» без рекламы в мобильном приложении и без партнерских рекомендательных блоков на сайте
- {{gift}}